Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія призначить нового головного дипломата при ЄС

24 вересня 2025, 10:05
Велика Британія призначить нового головного дипломата при ЄС
Фото: gov.uk
Керолай Вілсон обійме посаду з осені 2026 року, повідомили Politico джерела
Колишня посолка Великої Британії в Китаї Керолайн Вілсон очолить місію Лондона при Євросоюзі після ротації наступного року.
 
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.
 
Очікується, що Вілсон обійме керівну посаду в місії Великої Британії при Європейському Союзі в Брюсселі восени 2026 року.
 
Вона має замінити Ліндсі Круасдейл-Епплбі, яка обіймає посаду в столиці ЄС з 2021 року.
 
Вілсон вже багато працювала над питаннями ЄС, зокрема на посаді директора департамену Міністерства закордонних справ з питань Європи з 2016 по 2019 рік під час першого етапу переговорів щодо Brexit.
 
Її нова роль керівника посольства Великої Британії при ЄС буде поверненням до столиці Бельгії, де вона працювала з 2000 по 2004 рік у попередниці цього органу, Представництві Великої Британії при ЄС.
 
Вілсон також вчилася у франкомовному Вільному університеті Брюсселя, де вона здобула ступінь магістра права Європейського співтовариства. Пізніше її відрядили до Європейського секретаріату Кабінету міністрів Великої Британії.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється