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ПОЛІТИКА

Відповідь на нові санкції ЄС: москва розширює список осіб, яким заборонено в'їзд на територію росії

23 червня 2023, 16:28
Відповідь на нові санкції ЄС: москва розширює список осіб, яким заборонено в'їзд на територію росії
У відповідь на те, що ЄС уже ввів 11-й пакет санкцій проти країни-агресора.

Міністерство закордонних справ росії заявило в п'ятницю, що розширює список осіб, яким заборонено відвідувати країну, у відповідь на новий пакет санкцій Європейського союзу, і надалі реагуватиме "належним чином у встановленому порядку".

Про це повідомляє Reuters.

У заяві міністерства йдеться, що до списку включено співробітників служб безпеки, державних службовців, бізнесменів та членів Європейського парламенту.

"Європейський Союз продовжує спроби чинити тиск на росію через односторонні обмежувальні заходи. Країни ЄС 23 червня ухвалили одинадцятий санкційний "пакет". Вважаємо такі дії ЄС нелегітимними, такими, що підривають міжнародно-правові прерогативи РБ ООН" – йдеться у повідомленні.

Так росія відповіла на 11-й пакет санкцій ЄС проти росіян, затверджений 23 червня у зв'язку з військовою агресією рф проти України. У пакет увійшли нові методи боротьби з обходом росіянами західних санкцій, обмеження на транзит товарів територією росії, інструменти проти російської пропаганди та інші.

Нагадаємо, 21 червня посли країн Європейського Союзу узгодили черговий пакет санкцій проти росії, покликаний перекрити канали для ухиляння від вже чинних.

ЄСсанкціі проти росіїрф тероризм

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