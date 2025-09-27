Вільнюському аеропорту двічі призупиняли роботу через підозру на польоти дронів

Поліція проводить перевірку, однак безпілотники на місці не виявлено.

У п’ятницю, 26 вересня, Вільнюський міжнародний аеропорт двічі змушений був тимчасово призупинити роботу через 1мовірну появу безпілотників поблизу злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє литовське національне мовлення LRT,, посилаючись на офіційних представників компаній.

Перший інцидент стався близько 19:14, коли повітряний простір над аеропортом було тимчасово закрито через повідомлення про можливу активність дрона.

"Можливо, були зафіксовані дрони, тому повітряний простір тимчасово закрили. Один літак затримався з вильотом", - прокоментувала ситуацію представниця "Литовських аеропортів" Раса Петраускайте.

Йдеться про рейс авіакомпанії LOT Polish Airlines, який затримався через обмеження. За пів години роботу аеропорту повністю відновили.

Водночас, поліція Вільнюського округу повідомила, що о 19:17 дрон було зафіксовано над вулицею Гелуну. На місце прибули поліцейські, але жодного безпілотника знайдено не було.

Це вже був другий подібний інцидент за день. Раніше, близько 12:30, представники аеропорту отримали інформацію від служби «Повітряна навігація» про помічений дрон у повітряному просторі.

"Через це зльоти та посадки були призупинені приблизно на 10 хвилин. Це мінімально зачепило два рейси. Вже з 12:40 аеропорт працював у звичайному режимі", - повідомив представник "Литовських аеропортів" Тадас Васіляускас.

Також зранку чергові дрони зафіксували над головною військово-морською базою Швеції.