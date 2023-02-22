Вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти у цій війні – Резніков
Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами, наголосив МО Резніков.
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
“Тим часом сьогодні вночі 4 російські танки «вдерлися» до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам” - написав Резніков.
І додав, що 24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів.
Влітку перші такі експозиції приймали наші друзі у Польщі та Чехії, заявив міністр оборони.
“Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство” - додав він.
Резінков впевнений, що більше європейців переконається, що росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку.