Віткофф і зять Трампа схилили Хамас до миру

13 жовтня 2025, 21:56
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Остання нічна місія стала ключовим поворотом у переговорах і дозволила укласти угоду про припинення вогню.

Спеціальний представник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели секретні переговори з лідерами Хамас у Шарм-ель-Шейху, особисто гарантуючи, що Ізраїль не відновить військові дії, якщо угруповання дотримуватиметься своїх зобов’язань.

Це зіграло ключову роль у завершенні угоди про припинення вогню, повідомляє Axios з посиланням на три джерела.

Важливим бар’єром на шляху до угоди була побоювання Хамас, що Ізраїль після звільнення заручників може поновити бойові дії.

В минулу середу на прохання Катара, що виступав посередником, Віткофф і Кушнер прибули на переговори в одну з вілл Шарм-ель-Шейху приблизно о 23:00 місцевого часу. Там уже перебували лідери Хамас, представники розвідок Єгипту, Туреччини та Катару. 

За словами джерел, Віткофф заявив, що заручники перетворилися на “втрату більше, ніж актив” і що настав час перейти до першої фази угоди повернення людей з обох боків. Він також гарантував, що президент Трамп стоятиме на захисті пунктів мирного плану й забезпечить їх виконання. 

Лідери Хамас під керівництвом Халіля аль‑Хайї, який незадовго до цього пережив замах у Досі, відповіли переговорникам через посередників. Після окремих консультацій із єгипетськими, турецькими й катарськими представниками було оголошено, що домовленість досягнута.

Ця зустріч стала критичним моментом, який зламав тупикову ситуацію в переговорах і відкрив шлях до реалізації угоди про припинення вогню та обмін заручників.

Після мирної угоди в Ізраїлі Трампа порівняли з біблійним царем і хочуть висунути на Нобелівську премію миру.

 

