Віткофф, Єрмак та Умєров цього тижня обговорять гарантії безпеки для України

27 серпня 2025, 17:05
Віткофф, Єрмак та Умєров цього тижня обговорять гарантії безпеки для України
джерело DR
До складу української делегації зокрема увійдуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров
Цього тижня делегація українських топ-посадовців здійснить візит до Вашингтона, щоб провести перемовини зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом.
 
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнане джерело. 
 
За даними журналістів, до складу української делегації зокрема увійдуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.  
 
Порядок денний візиту делегації потенційно зосередиться на безпекових гарантіях і майбутній двосторонній зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором путіним. 
 
"Поки Трамп наполягає на швидкій угоді між Києвом та москвою щодо припинення війни, прихильники України зосереджуються на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, досягнутої з путіним", - сказано у матеріалі.
війна в Україніросія окупантигарантії безпеки Україні

