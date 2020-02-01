Віцепрем’єр про експорт лісу: Я за мораторій на "тупняк", а не "кругляк"
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступає проти мораторію на експорт необробленої деревини, повідомляє "Економічна правда".
"Я особисто проти мораторію на ліс-кругляк і взагалі мораторію на будь-які експортні операції з ЄС. Але так сталося, що протягом років у нас у низці сфер економіки і політики домінувала або корупція, або тупість. Тому я виступаю за мораторій на "тупняк", а не кругляк", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що мораторій було введено як тимчасовий захід до моменту вироблення ефективної політики в цій сфері, але цей процес затягнувся.
"У нас в уряді наразі є пріоритетною тема створення ефективних ринків з однаковими правилами гри там, де не було ринків взагалі, або де ринки існували, але з нерівними правилами. І сфера вирубки і деревообробки - це одна з таких сфер. Ми цим займаємося. Обговорюємо з ЄС, як рухатися далі", - наголосив віцепрем'єр.
Кулеба додав, що уряд намагається знайти ефективні економічні рішення, які рівномірно захищатимуть і українські інтереси, і інтереси Євросоюзу.
"У нас взагалі будь-який мораторій - це джерело тіньової економіки. Тому стратегічна мета - відмовитися від мораторію. Але зробити це можна буде тоді, коли в Україні діятиме ефективна економічна політика в цій сфері", - заявив віцепрем'єр.
Нагадаємо, що у світі рекордно дорожчає кава через погану погоду у Гондурасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?