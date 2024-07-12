Війна росії проти Заходу. Як США та Німеччина врятували життя генерального директора Rheinmetall – екслюзивний матеріал CNN

Американське видання CNN стверджує, що за інформацією посадовців США та Німеччини, росіяни планували вбивство керівника німецької зброєвої компанії, яка активно залучена до постачання зброї та боєприпасів Україні. CNN також розповідає як НАТО збирається захищатися від росії, яка давно веде війну проти Заходу.

Американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство генерального директора потужного німецького виробника зброї, який виробляв артилерійські снаряди і військову техніку для України, за словами п'яти американських і західних чиновників, повідомляє CNN.

Цей замах був одним із серії російських планів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. План вбивства Арміна Паппергера, який очолює німецьку промисловість на підтримку Києва, був найбільш зрілим.

Коли американці дізналися про це, наголошує CNN, вони поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера і зірвати змову. Високопоставлений німецький урядовець підтвердив, що Берлін був попереджений про змову з боку США.

CNN зазначає, що понад півроку росія проводить саботажну кампанію по всій Європі, здебільшого через підставних осіб. Вона вербувала місцевих аматорів для всього – від підпалів складів, пов'язаних зі зброєю для України, до дрібних актів вандалізму, і все це для того, щоб зупинити потік зброї із Заходу в Україну і послабити підтримку Києва з боку громадськості.

Але розвіддані, які свідчили про готовність росії вбивати приватних осіб, як зауважує CNN, дали зрозуміти західним посадовцям, наскільки далеко Москва готова зайти в паралельній тіньовій війні, яку вона веде проти Заходу.

Паппергер був очевидною мішенню: його компанія Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали вирішальною зброєю в українській війні на виснаження. Найближчими тижнями компанія відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки, що, за словами одного з джерел, знайомого з розвідданими, викликає глибоке занепокоєння в росії. Після низки успіхів на початку цього року військові зусилля Москви знову зайшли в глухий кут на тлі подвоєння української оборони і величезні втрати серед особового складу.

Ця серія змов, про які раніше не повідомлялося, допомагає пояснити дедалі жорсткіші попередження офіційних осіб НАТО про серйозність саботажної кампанії, яка, на думку деяких високопосадовців, може переступити поріг збройного конфлікту на сході Європи.

"Ми бачимо саботаж, ми бачимо плани вбивств, ми бачимо підпали. Ми бачимо речі, які вартують людських життів", - заявив у вівторок журналістам високопоставлений представник НАТО. За його словами, він переконаний, що "ми бачимо кампанію прихованої саботажної діяльності з боку росії, яка має стратегічні наслідки".

Рада національної безпеки відмовилася коментувати CNN існування російської змови і попередження США Німеччині. Але речниця РНБ Едріенн Вотсон у своїй заяві зазначила: "Посилення підривної кампанії росії – це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому приділяємо особливу увагу впродовж останніх кількох місяців".

"Сполучені Штати обговорюють це питання з нашими союзниками по НАТО, і ми активно працюємо разом над викриттям і припиненням цієї діяльності. Ми також чітко дали зрозуміти, що дії росії не завадять членам Альянсу продовжувати підтримувати Україну ", - зазначила вона.

Диверсійна кампанія росії, зауважує CNN, стала головною темою обговорення серед офіційних осіб НАТО, які зібралися у Вашингтоні на саміт з нагоди 75-ї річниці Альянсу. НАТО прагне поліпшити обмін розвідданими між членами Альянсу, щоб країни могли пов'язати воєдино те, що в іншому випадку могло б здаватись розрізненою злочинною діяльністю, притаманною лише їхній власній країні.

Але ця кампанія і, зокрема, готовність росії вжити смертоносних заходів проти європейських громадян на чужій території, підняла складні питання про те, як має реагувати Альянс. Теоретично, згідно зі статтею 5, збройний напад на країну-члена НАТО є нападом на всіх.

російська диверсійна кампанія, як зазначає CNN, часом нагадувала постріл з дробовика, який здійснюють аматори. Деякі злочини, пов'язані з цією кампанією, не мали очевидного зв'язку з конфліктом в Україні; наприклад, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно припустив, що пожежа в ІКЕА в Литві могла бути справою рук росії. У Польщі, за повідомленням CNN, українець був завербований через Telegram російським куратором, з яким він ніколи не зустрічався особисто, і йому заплатили лише 7 доларів за те, що він розмалював антивоєнні графіті. Пізніше його попросили встановити камери спостереження і спалити паркан української транспортної компанії.

Деякі аналітики, за словами CNN, називають ці зусилля "гібридною" кампанією, яка використовує невійськові інструменти, такі як пропаганда, обман і саботаж. Але американські та європейські посадовці поступово стають все більш жорсткими щодо визначення російських диверсійних зусиль у такий спосіб.

"Я принципово відкидаю ідею, що те, що ми бачимо, є гібридною кампанією з боку росії. У ній є гібридні елементи. Коли я думаю про "гібридний", я думаю про ... псування пам'ятників", - сказав високопосадовець НАТО. Речі, які відповідають традиційному визначенню "нижче порогу збройного конфлікту".

Оскільки росія вербує бойовиків для здійснення підпалів і планування вбивств – смертоносних дій – "я не впевнений, що все це нижче цього порогу, який передбачає слово "гібридний", – сказав посадовець.

Було незрозуміло, – зауважує CNN, – чи розвіддані, пов'язані з Rheinmetall, свідчать, що росія мала намір вбити Паппергера безпосередньо чи найняти місцеву довірену особу.

Інші зусилля росії, на думку агентства, були набагато серйознішими, ніж нанесення графіті чи вандалізм щодо автомобіля дипломата: минулого тижня американські військові бази по всій Європі вперше за останні десять років були переведені в стан підвищеної готовності після того, як США отримали розвіддані про те, що підтримувані росією суб'єкти розглядають можливість здійснення диверсійних атак проти американського військового персоналу та об'єктів, – повідомили CNN кілька джерел, обізнаних з цим питанням.

Видання нагадує, що у квітні двох німецько-російських громадян було заарештовано за те, що вони нібито планували від імені росії вибухи і підпали на об'єктах, у тому числі на військових об'єктах США.

У березні в Лондоні кільком чоловікам було пред'явлено звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами з метою підпалу складу, пов'язаного з Україною. Польща розслідує, чи пов'язаний підпал, який знищив найбільший торговий центр Варшави у травні, з росією, і заарештувала дев'ять осіб у зв'язку з актами саботажу, пов'язаними з росією, заявив у травні прем'єр-міністр країни. А минулого місяця французька влада затримала чоловіка російсько-українського походження, який, як стверджується, виготовляв бомби в рамках диверсійної кампанії, організованої Москвою.

"Вони роблять це зараз, тому що вважають, що, оскільки на Заході відбувається низка виборів, це чудова можливість спробувати підірвати громадську підтримку України", – заявив високопосадовець НАТО.

Посадовець також сказав, що росія бачить вікно можливостей перед тим, як додаткова зброя і боєприпаси, обіцяні Заходом, прибудуть на поле бою в Україні. Для росії це "найкращий час, щоб напасти на Захід за допомогою таких операцій, щоб спробувати підірвати підтримку і запобігти надходженню озброєнь до України".

Джерело: CNN