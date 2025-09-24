Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Війна зайшла у глухий кут, подібний до Першої світової – Залужний

24 вересня 2025, 12:09
Валерій Залужний
Залужний зазначив, що наразі виникла позиційна війна - відносне затишшя на певній ділянці фронту, коли обидві сторони не мали можливості здійснювати наступальні операції.
Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Україна має якнайшвидше винайти засоби для підвищення виживання особового складу та стримування ворожих безпілотників. 
 
Про це він написав у колонці для "Дзеркала тижня". 
 
Залужний зазначив, що наразі виникла позиційна війна - відносне затишшя на певній ділянці фронту, коли обидві сторони не мали можливості здійснювати наступальні операції. За його словами, високій поширеності цієї форми бойових дій під час Першої світової війни сприяло те, що зброя і військова техніка того періоду дозволяли оборонятися набагато ефективніше, ніж нападати.
 
"Масове використання швидкісних танків, підкріплених ударною авіацією, стало можливим лише у Другу світову війну, що привело до виходу з позиційного "глухого кута". Сьогодні, аналізуючи ті дні та вивчаючи власні матеріали, я знову і знову стверджую, що фактично збройні сили і росії, і України дійсно зайшли в позиційний "глухий кут", подібний до того, що мав місце у Першій світовій війні", - пояснив ексголовнокомандувач ЗСУ.
 
Як приклад він навів те, що з осені 2022 року на Донецькому напрямку бойові дії вже поступово набули позиційного характеру.
 
Ще однією особливістю позиційного "глухого кута" Залужний назвав те, що відсутність саме швидкого прориву не дає змоги застосувати найбільш ефективну форму маневру - оточення. А неможливість повного придушення ППО противника виключала будь-які аеромобільні дії, широко згадувані передусім у доктринах НАТО.
 
"Отже, підсумовуючи події, що розгортаються лише на полі бою, можна констатувати, що позиційний "глухий кут" справді є, він має характерні ознаки, проте спостерігається стійка тенденція до виходу з нього саме з боку росії", - зазначив Залужний.
 
За його словами, росіяни намагаються вийти з цього "глухого кута", через посилення мобілізації, продовжуючи фізично вимотувати наші війська, поєднуючи штурми із завданням максимальних втрат. Також росія вбачає сенс у розчищенні "ближнього неба", яке використовують БпЛА тактичного рівня.
 
Залужний вважає, що перемога України сьогодні - це позбавлення росії можливості нав’язувати свої умови через війну.
 

 

Валерій Залужнийвійна в Україніросія окупанти

