Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війну в Україні вирішити простіше, ніж конфлікт на Близькому Сході – Сікорський

14 жовтня 2025, 20:51
Війну в Україні вирішити простіше, ніж конфлікт на Близькому Сході – Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: se.pl
Україна показала, що вже 10 років стримує путіна на Донбасі, зауважив міністр закордонних справ Польщі.
Лише один телефонний дзвінок може покласти край повномасштабному вторгненню росії в Україну.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF FM.
 
За його словами, для закінчення війни в Україні потрібно лише рішення російського путіна про виведення російських військ і його дзвінка главі Генштабу рф Валерію Герасімову.
 
Саме тому, на думку Сікорського, закінчення війни в Україні простіше, ніж вирішення конфлікту на Близькому Сході.
 
На запитання, чи зростають шанси на дзвінок путіна Герасімову, глава МЗС Польщі відповів, що "вони зростають, коли російська економіка починає гальмувати".
 
"Україна показала, що вже 10 років стримує путіна на Донбасі. Путін не виграє. Потрібно показати, що ми готові підтримувати Україну в середньостроковій перспективі, і реалізувати наші західні санкції щодо російської нафти, газу та технологій", - зазначив Сікорський.

 

війна в Україніросія окупантиСікорський

Останні матеріали

Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється