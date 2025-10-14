Війну в Україні вирішити простіше, ніж конфлікт на Близькому Сході – Сікорський

Україна показала, що вже 10 років стримує путіна на Донбасі, зауважив міністр закордонних справ Польщі.

Лише один телефонний дзвінок може покласти край повномасштабному вторгненню росії в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF FM.

За його словами, для закінчення війни в Україні потрібно лише рішення російського путіна про виведення російських військ і його дзвінка главі Генштабу рф Валерію Герасімову.

Саме тому, на думку Сікорського, закінчення війни в Україні простіше, ніж вирішення конфлікту на Близькому Сході.