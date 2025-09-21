Війська рф кинули багато сил на Покровський напрямок – ISW

Війська рф намагаються наступати на Куп'янському напрямку, а також витрачають багато ресурсів на Покровському.

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, 20 вересня заявив, що північнокорейські війська, що діють у прикордонному районі Горнал-Гуєво в Курській області, закрили кордон, не повідомивши російські війська, а потім обстріляли російський транспортний засіб вздовж невстановленої ділянки міжнародного кордону. Також він стверджував, що підрозділи 30-го мотострілецького полку в Олексіївці скаржаться на погане оперативне планування та отримання розпливчастих наказів від російського військового командування.

Також російським військам вдалось просунутись на півночі Харківської області.

Речник української бригади, яка діє на півночі Харківської області, 20 вересня повідомив, що війська рф використовують волоконно-оптичні безпілотники та інші ударні безпілотники для ударів по українських наземних лініях зв'язку, що ускладнює українські ротації, і що проблеми, пов'язані з ротацією позицій, суттєво змінилися за останній рік.Речник заявив, що до складу російських сил на цьому напрямку входять іноземні військовослужбовці з Китайської Народної Республіки, Білорусі та Кенії.

20 вересня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли.

Армія рф продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Речник Угруповання військ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський спростував твердження про те, що російські війська увійшли до центру Куп'янська, і заявив, що українські дрони перешкоджають російським військам перевозити важку техніку через річку Оскіл (на схід від Куп'янська).

Російські війська продовжили наступальні операції на Боровському, Сіверському напрямках, на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, в тактичному районі Добропілля, але ніде не просунулися вперед.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.