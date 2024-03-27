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Військові Іспанії тиждень стежили у своїх водах за російськими кораблями і танкером

27 березня 2024, 13:06
Військові Іспанії тиждень стежили у своїх водах за російськими кораблями і танкером
emad.defensa.gob
Патрульні катери військово-морських сил Іспанії майже тиждень стежили в територіальних водах країни за двома російськими десантними кораблями і нафтовим танкером.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії.

"Рано вранці у четвер, 21 березня, патрульне судно Atalaya виявило групу з трьох російських кораблів під час проведення операції з морського спостереження та забезпечення безпеки у водах, що знаходяться під суверенітетом Іспанії", - написано міністерство. 

По 26 березня за російськими десантними кораблями "Іван Грен" і "Олександр Отраковський", а також танкером "Кола" у територіальних водах Іспанії стежили іспанські патрульні судна Atalaya та Vigía.

Після ідентифікації іспанський корабель Atalaya слідував за російськими суднами до переходу кордону з Португалією, де йому на заміну став фрегат Bartolomeu Dias.

 
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