Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Візит голови МЗС Угорщини в Закарпатську область напередодні виборів в Україні є грубим порушенням

"Це грубе порушення українського законодавства, яке прямо забороняє участь іноземців у передвиборній агітації"
Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за візит у Закарпатську область напередодні парламентських виборів в Україні.
Візит голови МЗС Угорщини в Закарпатську область напередодні виборів в Україні є грубим порушенням Фото:espreso.tv

"Приїзд у Закарпатську область делегацій з Угорщини і голови угорського МЗС у розпал гарячої виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України. Це грубе порушення українського законодавства, яке прямо забороняє участь іноземців у передвиборній агітації, в тому числі в публічних заходах. Візит відбувся, незважаючи на наполегливі рекомендації МЗС України утриматися від подібних кроків до завершення парламентських виборів", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Facebook.

На її думку, угорська влада продемонструвала зневагу до України як партнера, до її суверенітету і законів.

"Добрий сусід, яким Угорщина постійно називає себе на міжнародних майданчиках, так себе не поводить", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що ситуація на Закарпатті викликає занепокоєння і пообіцяла порушити це питання в парламенті.

"Ігнорування рівнозначне зраді національних інтересів. У майбутній Верховній Раді я докладу всіх зусиль, щоб Закарпаття залишалося в центрі уваги парламенту і уряду", - сказала віцепрем'єр з питань євроінтеграції.

Нагадаємо, що уповноважений угорського уряду заступник Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час перебування в Берегово (Закарпатська область) намагався вплинути на результат виборів в Україні.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2019 17:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.