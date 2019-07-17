Візит голови МЗС Угорщини в Закарпатську область напередодні виборів в Україні є грубим порушенням

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за візит у Закарпатську область напередодні парламентських виборів в Україні.

"Приїзд у Закарпатську область делегацій з Угорщини і голови угорського МЗС у розпал гарячої виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України. Це грубе порушення українського законодавства, яке прямо забороняє участь іноземців у передвиборній агітації, в тому числі в публічних заходах. Візит відбувся, незважаючи на наполегливі рекомендації МЗС України утриматися від подібних кроків до завершення парламентських виборів", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Facebook.

На її думку, угорська влада продемонструвала зневагу до України як партнера, до її суверенітету і законів.

"Добрий сусід, яким Угорщина постійно називає себе на міжнародних майданчиках, так себе не поводить", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що ситуація на Закарпатті викликає занепокоєння і пообіцяла порушити це питання в парламенті.

"Ігнорування рівнозначне зраді національних інтересів. У майбутній Верховній Раді я докладу всіх зусиль, щоб Закарпаття залишалося в центрі уваги парламенту і уряду", - сказала віцепрем'єр з питань євроінтеграції.

Нагадаємо, що уповноважений угорського уряду заступник Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час перебування в Берегово (Закарпатська область) намагався вплинути на результат виборів в Україні.