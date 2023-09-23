Візит Зеленського виявив стратегічні розбіжності між Україною та США – NYT

У той час як Україна зосереджена на звільненні територій на сході, офіційні особи США наполягають на зміщенні наступу на південь.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона спрогнозував, що Україна до кінця року звільнить від окупаційних військ рф східне місто Бахмут, за яке точиться запекла боротьба, і це твердження демонструє розрив між Києвом та американськими військовими, які вважають, що Україні слід більше зосередитися на півдні.

Про це пише The New York Times.

На зустрічі в четвер, 21 вересня, з американськими журналістами Зеленський також спрогнозував, що українські сили "деокупують ще два міста", захоплені росією. Він не уточнив, які саме міста мав на увазі.

За даними журналістів, деякі американські чиновники кажуть, що "бій у Бахмуті став чимось на зразок одержимості пана Зеленського та його військових керівників".

Зеленський на зустрічі в четвер з американськими редакторами також спрогнозував, що українські війська деокупують ще два міста, захоплені росією. Він не сказав, які.

І всупереч очікуванням військових аналітиків із Заходу, пан Зеленський заявив, що Україна воюватиме всю зиму, без паузи.

"Деякі американські офіційні особи заявили, що український контрнаступ, схоже, не досягне стратегічних цілей перерізання або звуження сухопутного мосту між Кримом і російським кордоном. російські мінні поля виявилися потужним захистом, і українська влада надзвичайно стурбована великими втратами, які можуть бути спричинені будь-якими спробами подолати ці бар'єри. Представники США заявили, що незабаром українським силам буде ще важче підтримувати просування вперед, оскільки ґрунт стає м’яким і брудним. Деякі офіційні особи кажуть, що протягом кількох тижнів українській армії знадобиться час, щоб відновити запаси техніки та дати відпочити силам, виснаженим літніми боями", - йдеться у повідомленні.

Але Зеленський відкидає такі аргументи, наполягаючи, що оскільки російські війська шукають перепочинку, сили України не зупиняться.

"Я знаю, чого хоче путін. Я знаю, що йому потрібна пауза", - сказав Зеленський.

На зустрічі в четвер, 21 вересня, Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати "залишаться з Україною" у цій війні. Але деякі представники Республіканської партії погрожують призупинити допомогу Києву.

Американські військові чиновники хотіли, щоб Україна звільнила місто Мелітополь на півдні країни. Попри те, що останнім часом це було в центрі уваги, Україна має все менше часу, щоб прорвати оборону росії, пише видання.

"Може здатися дивним прогнозувати похмуру, затяжну боротьбу саме тоді, коли українські війська нарешті проривають потужні оборонні лінії росії. Але якщо не станеться катастрофічного краху російського опору, Україна не звільнить всю свою територію цього року" - йдеться у повідомленні.