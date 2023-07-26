ВМС Румунії, Болгарії і України обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа обговорив з командувачами ВМС Румунії і Болгарії Міхаєм Панаітом і Кирилом Михайловим безпекову ситуацію в Чорному морі.

Про це в Тelegram-каналі повідомляє командування ВМС ЗСУ.

Командувач ВМС України провів онлайн-зустрічі з колегами з Румунії і Болгарії.

“Очільник національних ВМС поспілкувався з колегами щодо ситуації навколо безпеки українських портів, обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі в цілому та розповів про оперативну обстановку у зоні відповідальності ВМС ЗС України”, - йдеться в дописі.

Сторони також обговорили шляхи подальшої співпраці і важливість зернової ініціативи для боротьби із голодом у світі.