ВМС Румунії, Болгарії і України обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі
Про це в Тelegram-каналі повідомляє командування ВМС ЗСУ.
Командувач ВМС України провів онлайн-зустрічі з колегами з Румунії і Болгарії.
“Очільник національних ВМС поспілкувався з колегами щодо ситуації навколо безпеки українських портів, обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі в цілому та розповів про оперативну обстановку у зоні відповідальності ВМС ЗС України”, - йдеться в дописі.
Сторони також обговорили шляхи подальшої співпраці і важливість зернової ініціативи для боротьби із голодом у світі.Нагадаємо, що раніше 5 портів країн Балтії можуть долучитися до експорту зерна з України.