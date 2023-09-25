Води для охолодження реакторів ЗАЕС у поточних умовах вистачить на кілька місяців – Гроссі

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, експерти агентства продовжують стежити за ситуацією на ЗАЕС. Останнім часом вони фіксують військову активність навколо станції. Це викликає занепокоєння з приводу безпеки ядерного об'єкта.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) викликає занепокоєння з приводу ядерної безпеки на об'єкті, оскільки кількості охолоджувальної води для шести енергоблоків вистачить на кілька місяців.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі на 67-й черговій сесії генеральної конференції МАГАТЕ у Відні 25 вересня.

За його інформацією, експерти продовжують стежити за забезпеченням достатньої кількості охолоджувальної води для шести енергоблоків станції, але їх вистачить лише на кілька місяців.

"Було вжито заходів щодо стабілізації водних ресурсів об'єкта. В даний час цього достатньо для задоволення потреб в охолодженні в поточних умовах на кілька місяців. Однак проблеми, з якими стикається об'єкт у цьому відношенні, ще більше посилюють загалом нестабільну ситуацію з ядерною безпекою і захищеністю", — заявив Гроссі.

Також, він зазначив, що поблизу ЗАЕС спостерігається військова активність, яка викликає занепокоєння з приводу ядерної безпеки на станції.

Він нагадав, що МАГАТЕ встановило постійну присутність своїх фахівців на окупованій росіянами ЗАЕС. Крім того, згодом було встановлено постійну присутність і на інших чотирьох атомних електростанціях України. У рамках постійної присутності на всіх п'яти ядерних майданчиках в Україні було розгорнуто 53 місії.

"Минулого року 10 ротацій експертів МАГАТЕ з безпеки перетнули лінію фронту, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію", — повідомив гендиректор МАГАТЕ.

Загалом від початку війни здійснено понад 20 поставок обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою, до різних організацій України.