Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ворог застосовує на фронті хитру тактику, яка приносить результати – The Times

17 серпня 2025, 17:51
Ворог застосовує на фронті хитру тактику, яка приносить результати – The Times
Фото: з вільного доступу
Ситуація довкола Покровська свідчить про успішність нової тактики агресора
Російська тактика інфільтрації малих піхотних груп за українські оборонні позиції викликає усе більше занепокоєння у військових аналітиків.
 
Про це пише The Times.
 
Автори публікації описують еволюцію російської тактики на фронті. Замість масованих "м’ясних" штурмів і спроб силою продавити українську оборону, тепер російське командування використовує своїх солдатів як приманку для виявлення позицій української оборони. 
 
"З перших днів війни бої зображувалися як змагання між хитрістю українського війська та невигадливою грубою російською силою. Але докази з поля бою – і нещодавні досягнення московських військ – свідчать про те, що ця точка зору дедалі більше застаріває", – йдеться у публікації.
 
Роб Лі, колишній морський піхотинець США, який живе в Києві та аналізує війну для американського Інституту досліджень іноземної політики, стурбований тим, що росія не лише зберігає чисельну перевагу, але й впроваджує певні інновації. Його непокоїть перспектива того, що росіяни можуть перегнати українців у технологіях і тактиці, а тоді Україна втратить якісну перевагу, на яку вона покладалася увесь цей час.
 
"Територіальні здобутки росії, особливо в липні, були досить значними та більшими, ніж у попередні місяці. Росіяни просунулися на 10-12 км на кількох напрямках у нас є кілька ділянок, де фронт починає протікати", — погоджується з колегою польський військовий аналітик Конрад Музика.
 
Агрегуючи пояснення аналітиків та розповіді полонених російських солдатів, The Times у загальних рисах пояснює сутність нової російської тактики, яку російське командування системно застосовує протягом останніх місяців. 
 
В багатьох місцях щільність української оборони є дуже низькою. Зазвичай йдеться про 10-12 солдатів на кілометр, які займають три-чотири замасковані позиції і звідти спостерігають за переднім краєм. Оскільки суцільної лінії окопів немає, росіяни використовують тактику інфільтрації: малі піхотні групи у складі 2-6 солдатів намагаються непомітно (часто вночі) пролізти між українськими окопами і закріпитися вже в тилу передових українських позицій, чекаючи на підмогу.
 
Якщо ж українські солдати побачать, як росіяни повзуть між їхніми позиціями, і відкриють вогонь, це теж є успіхом для окупантів. Адже у такому випадку українці демаскують себе, і далі російські війська вже спробують знищити ці позиції ударами безпілотників чи авіабомб. Те, що більшість російських солдатів гинуть у спробі проповзти трохи вперед або хоча б просто знайти замасковані українські позиції, для російського командування не має значення: незабаром з росії пришлють іще таких.
 
Як зазначає The Times, на тлі числених прикладів української винахідливості та вражаючої зневаги до людського життя у російській армії, можна легко пропустити поза увагою, що російські генерали насправді теж постійно впроваджують певні інновації.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється