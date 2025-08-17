Ворог застосовує на фронті хитру тактику, яка приносить результати – The Times

Ситуація довкола Покровська свідчить про успішність нової тактики агресора

Російська тактика інфільтрації малих піхотних груп за українські оборонні позиції викликає усе більше занепокоєння у військових аналітиків.

Про це пише The Times.

Автори публікації описують еволюцію російської тактики на фронті. Замість масованих "м’ясних" штурмів і спроб силою продавити українську оборону, тепер російське командування використовує своїх солдатів як приманку для виявлення позицій української оборони.

"З перших днів війни бої зображувалися як змагання між хитрістю українського війська та невигадливою грубою російською силою. Але докази з поля бою – і нещодавні досягнення московських військ – свідчать про те, що ця точка зору дедалі більше застаріває", – йдеться у публікації.

Роб Лі, колишній морський піхотинець США, який живе в Києві та аналізує війну для американського Інституту досліджень іноземної політики, стурбований тим, що росія не лише зберігає чисельну перевагу, але й впроваджує певні інновації. Його непокоїть перспектива того, що росіяни можуть перегнати українців у технологіях і тактиці, а тоді Україна втратить якісну перевагу, на яку вона покладалася увесь цей час. "Територіальні здобутки росії, особливо в липні, були досить значними та більшими, ніж у попередні місяці. Росіяни просунулися на 10-12 км на кількох напрямках у нас є кілька ділянок, де фронт починає протікати", — погоджується з колегою польський військовий аналітик Конрад Музика.

Агрегуючи пояснення аналітиків та розповіді полонених російських солдатів, The Times у загальних рисах пояснює сутність нової російської тактики, яку російське командування системно застосовує протягом останніх місяців.

В багатьох місцях щільність української оборони є дуже низькою. Зазвичай йдеться про 10-12 солдатів на кілометр, які займають три-чотири замасковані позиції і звідти спостерігають за переднім краєм. Оскільки суцільної лінії окопів немає, росіяни використовують тактику інфільтрації: малі піхотні групи у складі 2-6 солдатів намагаються непомітно (часто вночі) пролізти між українськими окопами і закріпитися вже в тилу передових українських позицій, чекаючи на підмогу.

Якщо ж українські солдати побачать, як росіяни повзуть між їхніми позиціями, і відкриють вогонь, це теж є успіхом для окупантів. Адже у такому випадку українці демаскують себе, і далі російські війська вже спробують знищити ці позиції ударами безпілотників чи авіабомб. Те, що більшість російських солдатів гинуть у спробі проповзти трохи вперед або хоча б просто знайти замасковані українські позиції, для російського командування не має значення: незабаром з росії пришлють іще таких.

Як зазначає The Times, на тлі числених прикладів української винахідливості та вражаючої зневаги до людського життя у російській армії, можна легко пропустити поза увагою, що російські генерали насправді теж постійно впроваджують певні інновації.