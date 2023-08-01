Матеріали:
Теми:

Ворогу на півдні бракує боєприпасів і резервів, щоб стримувати наступ ЗСУ – британська розвідка

01 серпня 2023, 10:53
Ворогу на півдні бракує боєприпасів і резервів, щоб стримувати наступ ЗСУ – британська розвідка
Джерело unian
Окрім того, окупанти відчувають суттєвий брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів частин, які обороняються.

На південній ділянці українсько-російського фронту тривають інтенсивні бойові дії у двох секторах.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікувало 1 серпня у Twitter міністерство оборони Великої Британії.

За її даними, в районі Оріхового Запорізької області основний удар Збройних сил України спрямовано проти російської 58-ї загальновійськової армії, котра має проблеми з "бойовою втомою" й виснаженням передових полків, які перебувають в інтенсивних боях уже понад вісім тижнів.

"Далі на схід, на південь від Великої Новосілки Донецької області, російські сили, які обороняються, зібрані зі Східного і Південного військових округів, що, імовірно, створює проблеми з координацією дій. Частини 5-ї загальновійськової армії, певно, зазнають особливого тиску й, імовірно, відчувають, що їх незабаром відправлять на передову", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони ВеликоЇ Британії зазначили, що загальною проблемою окупантів на південному напрямку стає брак боєприпасів. 
 

Ворогбоєприпасибританська розвідкаконтрнаступвійна в Україні

Останні матеріали

Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється