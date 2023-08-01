Ворогу на півдні бракує боєприпасів і резервів, щоб стримувати наступ ЗСУ – британська розвідка

Окрім того, окупанти відчувають суттєвий брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів частин, які обороняються.

На південній ділянці українсько-російського фронту тривають інтенсивні бойові дії у двох секторах.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікувало 1 серпня у Twitter міністерство оборони Великої Британії.

За її даними, в районі Оріхового Запорізької області основний удар Збройних сил України спрямовано проти російської 58-ї загальновійськової армії, котра має проблеми з "бойовою втомою" й виснаженням передових полків, які перебувають в інтенсивних боях уже понад вісім тижнів.



"Далі на схід, на південь від Великої Новосілки Донецької області, російські сили, які обороняються, зібрані зі Східного і Південного військових округів, що, імовірно, створює проблеми з координацією дій. Частини 5-ї загальновійськової армії, певно, зазнають особливого тиску й, імовірно, відчувають, що їх незабаром відправлять на передову", – йдеться у повідомленні.



У Міноборони ВеликоЇ Британії зазначили, що загальною проблемою окупантів на південному напрямку стає брак боєприпасів.

