Восьмий день "шатдаун": Конгрес США знову не зміг розблокувати фінансування уряду

Сенат знову не зміг ухвалити ані демократичний, ані республіканський законопроєкт, що спрямовані на відновлення фінансування уряду.

Уже восьмий день поспіль федеральний уряд США залишається без фінансування. У середу Сенат знову не зміг ухвалити жоден із двох законопроєктів, ані демократичний, ані республіканський, покликаних завершити урядовий "шатдаун".

Обидва документи не набрали необхідних 60 голосів, повідомляє агенція Укрінформ.

Основна причина це відсутність компромісу між демократами та республіканцями щодо фінансування програм пільгового медичного обслуговування.

Першим на голосування винесли проєкт демократів, який передбачав тимчасове продовження фінансування уряду, щоб дати сторонам час на подальші переговори. Ініціативу підтримали лише 47 сенаторів, а цього недостатньо для просування документа.

Одразу після цього голосували за республіканський варіант, раніше ухвалений Палатою представників. Цей проєкт також не набрав потрібної кількості голосів — його підтримали 54 сенатори. Хоча це на два більше, ніж у попередні дні, результату все одно виявилося недостатньо.

Наразі урядовий параліч уже має помітні наслідки. Зокрема, через нестачу авіадиспетчерів у великих аеропортах США почалися затримки рейсів.

Крім того, Асоціація подорожей США повідомила, що лише один тиждень "шатдауну" завдає туристичному сектору збитків на суму близько 1 мільярда доларів. У Білому домі прогнозують, що зупинка роботи уряду коштуватиме економіці країни близько 15 мільярдів доларів щотижня.