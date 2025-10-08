Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Восьмий день "шатдаун": Конгрес США знову не зміг розблокувати фінансування уряду

08 жовтня 2025, 21:38
Восьмий день
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Сенат знову не зміг ухвалити ані демократичний, ані республіканський законопроєкт, що спрямовані на відновлення фінансування уряду.

Уже восьмий день поспіль федеральний уряд США залишається без фінансування. У середу Сенат знову не зміг ухвалити жоден із двох законопроєктів, ані демократичний, ані республіканський, покликаних завершити урядовий "шатдаун".

Обидва документи не набрали необхідних 60 голосів, повідомляє агенція Укрінформ

Основна причина це відсутність компромісу між демократами та республіканцями щодо фінансування програм пільгового медичного обслуговування.

Першим на голосування винесли проєкт демократів, який передбачав тимчасове продовження фінансування уряду, щоб дати сторонам час на подальші переговори. Ініціативу підтримали лише 47 сенаторів, а цього недостатньо для просування документа.

Одразу після цього голосували за республіканський варіант, раніше ухвалений Палатою представників. Цей проєкт також не набрав потрібної кількості голосів — його підтримали 54 сенатори. Хоча це на два більше, ніж у попередні дні, результату все одно виявилося недостатньо.

Наразі урядовий параліч уже має помітні наслідки. Зокрема, через нестачу авіадиспетчерів у великих аеропортах США почалися затримки рейсів.

Крім того, Асоціація подорожей США повідомила, що лише один тиждень "шатдауну" завдає туристичному сектору збитків на суму близько 1 мільярда доларів. У Білому домі прогнозують, що зупинка роботи уряду коштуватиме економіці країни близько 15 мільярдів доларів щотижня.

 
ШатдаунСША

Останні матеріали

Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється