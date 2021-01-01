Винайшли сенсор, який виявляє коронавірус в будинках, лікарнях та транспорті

В Італії спроектували високочутливий біосенсор, який безперервно відстежує концентрацію SARS-CoV-2 в аерозолях навколишнього середовища і виявляє небезпечну концентрацію вірусу.

Як передає Укрінформ, статтю про розробку виклали на сайті асоціації університетів Валенсії RUVID.

"Сенсор використовує специфічні антитіла, які можуть виявити SARS-CoV-2 у повітрі", - цитує професора кафедри хімії і директор Інституту молекулярної розпізнавання і технологічного розвитку (IDM) в UPV Анхеля Макейру Naked Science.

Система подає сигнал, якщо виявляє концентрацію вірусу, яка може нашкодити людині.

Попередні дослідження команда провела, використовуючи вірусоподібні частки (VPL), розроблені у відділі біохімії і молекулярної біології (інститут BIOTECMED) Університету Валенсії. Вони імітують вірус, але не містять його генома, тобто не є інфекційними. Творці пояснили, що біосенсор здатний розпізнавати їх як коронавірус за допомогою антитіл та імунних реакцій організму, тому що вірусоподібні частки SARS-CoV-2 включають його чотири структурних білка.

Зараз прототип перебуває на етапі тестування в клініці. За результатами оцінки дослідники визначать ефективність біосенсора і вироблять систему заходів, які допоможуть знизити ризик зараження в лікарнях, а також захистити пацієнтів і медичний персонал.

Дослідники називають розробку перспективною, оскільки її можна використовувати для запобігання COVID-19 без проведення ПЛР-тестів, які аналізують якість повітря у переповнених і потенційно небезпечних приміщеннях. Сенсор повинен визначати концентрацію вірусу швидше - тобто зможе убезпечити більшу кількість людей. До того ж передбачається, що він буде недорогим і простим у використанні.

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