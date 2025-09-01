Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Виробник танків у рф "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання – ГУР

01 вересня 2025, 09:53
Виробник танків у рф
фото: ГУР
Більшість обладнання росія закупила ще до повномасштабного вторгнення
Найбільший російський виробник танків та бронетехніки  "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання.
 
Про це повідомило ГУР МО України в розділі "Інструменти війни" порталу "War&Sanctions".
 
Наразі на порталі міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також іншого високотехнологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом. 
 
У розвідці додали, що переважну більшість обладнання закупили під час переоснащення російського ВПК у період підготовки рф до повномасштабного вторгнення, який за словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова тривав ще з 2007 року.
 
"Попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення", – наголосили у ГУР і зазначили, що компанії-виробники безпосередньо та через авторизованих дилерів можуть обмежити поставки запчастин, технічних рідин та програмного забезпечення для верстатів, які працюють на російську "військову машину".
 
"Уралвагонзавод" і досі продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії. 
 
Зокрема у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників. 
 
"Такі поставки до рф через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції", – повідомили у розвідці.
 
Там вважають, що для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання.
 
Загалом розділ "Інструменти війни" порталу "War&Sanctions" містить інформацію про понад 1 400 одиниць обладнання, що використовуються на 169 підприємствах ВПК рф. 
 
Щодо усіх встановлених фактів використання опубліковані докази – підтверджувальні документи та/або відео- фотоматеріали, а також посилання на джерела інформації.
 
Також для близько третини опублікованого обладнання зазначено унікальні серійні номери, за якими виробник може визначити шлях верстата до рф та заборонити продаж запчастин і технічних рідин для їх ремонту та обслуговування, а також передачу програмного забезпечення для оновлень.
