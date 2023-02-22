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Вивіз агропродукції з портів України за тиждень скоротився на 33% — УКАБ

22 лютого 2023, 17:54
Вивіз агропродукції з портів України за тиждень скоротився на 33% — УКАБ
Через морські порти Одеської області з 13 по 19 лютого цього року експортували 760,2 тис. тон агропромислової продукції, що на третину менше, ніж за попередній тиждень.

Про це заявили в прес-службі Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Написано на сайті УКАБ.

"За 29-ий тиждень роботи «зернового коридору», з 13 по 19 лютого 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 760,2 тис. т агропромислової продукції, що на 33% менше відвантажень цим каналом тиждень тому", - йдеться на сайті.

А також зазначається, що з 13 по 19 лютого в українських морпортах були завантажені 22 судна - це на 4 одиниці менше, ніж за попередній тиждень.

В Українському клубі аграрного бізнесу заявляють, що російська сторона продовжує гальмувати роботу “зернового коридору”, що не дозволяє цьому каналу екпорту повноцінно працювати та утворює черги із суден. 

Про те вже на порядку денному стоїть питання продовження його роботи. Перемовини з цього приводу розпочнуться орієнтовно за тиждень.

Протягом останнього тижня було найбільше експортовано:

  • - кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 52%);

  • - пшениці (25%);

  • - макухи соняшникової (9%).

Українська продукція була відправлена в такі країни Азії: Китай, Туреччина, Бангладеш, Європи: Нідерланди, Великобританія, Іспанія; та Африки: Єгипет, Туніс, Кенія.

Всього від початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня минулого року по сьогодні Україна експортувала 21,8 млн тон продукції агро-промислового комплексу.

АПКагропродукціяУКАБекспорт: зерновий коридор

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