Wizz Air не пустив на рейс російських журналістів, що прямували у Київ на презентацію книги

Журналісти мали летіти до Києва з Риги 23 березня, в них були заброньовані квитки, але під час посадки їх не пустили на літаr

Російських журналістів Олексія Семенова та Дениса Камалягіна, які мали взяти участь у презентації книги в Києві, не пустили на літак компанії Wizz Air у Ризі через політику перевізника щодо громадян РФ.

Про це розповів представник організації "Дім вільної Росії" Грег Фролов, який організовував презентацію книги, повідомляє Громадське.

За його словами, Камалягін та Семенов є співавторами книги "Росія та Україна. Дні затемнення".

"Це журналісти-розслідувачі, які після початку війни були одними з перших, хто підтвердив участь російських військових у війні на Донбасі, а саме псковських десантників", — зазначив організатор заходу.

У книжці "Росія та Україна. Дні затемнення" зібрані публікації видання "Псковська губернія" за 2014-2017 роки щодо війни на Донбасі та відносин Росії і України. Зокрема це видання в 2014 році представило докази загибелі псковських десантників на Донбасі.

Журналісти мали летіти до Києва з Риги 23 березня, в них були заброньовані квитки, але під час посадки їх не пустили на літак.

"Компанія Wizz Air випустила внутрішнє розпорядження, в межах якого вони не допускають громадян РФ на свої борти, що летять до Києва, якщо вони не мають дипломатичного паспорта або посвідки на проживання", — розповів Фролов.

Він допускає, що таким чином авіаперевізник вирішив перестрахуватися через те, що українські прикордонники не завжди пропускають росіян на територію України.

"З іншого боку, вони дали можливість без проблем купити ці квитки, зареєструватися на борт, а під час посадки повідомили людям, що їх не пускають на борт. Ми вважаємо цю ситуацію обурливою. Вони не мають права брати на себе обов’язки української держави і вирішувати, кого можна допускати на літаки в Україну, а кого — ні. Ми плануємо направити повний перелік скарг як до них, так і в усі можливі організації, що можуть вплинути на цю компанію", — наголосив Фролов.

Журналісти звернулися по коментар до прес-служби Wizz Air.

Речник прикордонслужби Олег Слободян у коментарі Громадському заявив, що не чув про подібне правило щодо росіян у компанії Wizz Air.

На запитання, чи законні такі обмеження, він відповів: "Мені невідомо про такі правила, тому я не можу коментувати цю ситуацію".