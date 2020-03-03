Wizz Air та Ryanair скорочують кількість рейсів до Італії через коронавірус

В обох компаніях відзначили істотне скорочення замовлень на польоти до Італії і неявку на рейси пасажирів, які раніше забронювали квитки

Компанії-лоукостери Wizz Air та Ryanair скорочують кількість рейсів до Італії через спалах коронавірусу в країні.

Так, Wizz Air на 60% скоротить кількість рейсів до Італії з 11 березня по 2 квітня 2020 року у зв'язку зі зниженням попиту через коронавірус. А Ryanair з тих же причин скоротить кількість перельотів до Італії та з неї на 25% у період із 17 березня по 8 квітня 2020 року,передає "Громадське".

В обох компаніях відзначили істотне скорочення замовлень на польоти до Італії і неявку на рейси пасажирів, які раніше забронювали квитки.

Клієнтам, які вже забронювали квитки на скасовані рейси, розішлють повідомлення, де їм запропонують перебронювання або компенсацію.

Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 90 936. Більшість випадків інфікування, 80 026, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 4 812 та Італії — до 2 036.