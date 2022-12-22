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ПОЛІТИКА

WP: Президенти розійшлися у питанні, яка зброя потрібна Україні і чи можуть її дати

22 грудня 2022, 14:43
WP: Президенти розійшлися у питанні, яка зброя потрібна Україні і чи можуть її дати
Georgian Servise / Saba Gujabidze (VOA)
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден розійшлися у питанні, яка зброя потрібна Україні і чи зможуть Штати та союзники їх передати. У Білому домі поки що не хочуть давати Україні більше зброї.
Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.
 
Метою візиту Зеленського було домовитися про більші поставки зброї для того, щоб українська армія змогла в наступному році проводити більш масштабні операції проти росії. Водночас у США хотіли дізнатися думки Зеленського про "дипломатичний шлях" врегулювання конфлікту.
 
У США вважають, що українська армія й так має достатньо танків, а американські Abrams складні в обслуговуванні та експлуатації. Що стосується далекобійних ракет, то Байден зазначив, що серед союзників немає єдності щодо таких поставок, бо ракетами можуть бити по території росії.
 
Також в адміністрації Байдена кажуть, що США хотіли дізнатися про позицію Зеленського щодо мирних перемовин і переконатися, щоб Київ мав найсильнішу позицію на них. Але поки що це виглядає як "академічна розмова", оскільки росія не зацікавлена в перемовинах.
 
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не припинять підтримувати Україну у війні проти росії. "Ви ніколи не залишитеся одні". 
 
Зеленський, своєю чергою, подякував США та союзникам за підтримку, а також запропонував провести Global Peace Formula Summit для пошуку шляхів, як відновити територіальну цілісність України та міжнародний порядок.
 
Володимир ЗеленськийДжо Байден

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