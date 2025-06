WSJ: путін намагається вимотати Трампа, щоб змусити США відмовитися від України

путін під час так званих мирних переговорів продовжує пред’являти Україні абсурдні вимоги.

російський диктатор владімір путін намагається вимотати президента США Дональда Трампа, розраховуючи на те, що його терпіння щодо України вичерпається і він здасться.

Про це у своїй колонці для The Wall Street Journal пише старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва та автор книги "Верхи на тигрі: росія владіміра путіна і використання війни" (Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War) Леон Аарон.

Експерт акцентує, що путін під час так званих мирних переговорів продовжує пред’являти Україні абсурдні вимоги. російський диктатор хоче перемоги, а не миру, і затягуватиме війну доти, доки Трампу не набридне посередництво і він не розчарується в допомозі США Україні до такої міри, щоб відмовитися від обох, вважає автор колонки. Він також зазначив, що, можливо, москва намагається затягнути війну, щоб просунутися на полі бою і деморалізувати українців.

"Однак жодна з цілей не виглядає реалістичною", — пише Леон Аарон.

Найімовірніше, розмірковує експерт, затримки путіна спрямовані на те, щоб підштовхнути президента США до втілення його погрози «відмовитися» від мирних зусиль і від допомоги США Україні. І відхід Америки був би благом для Кремля. При цьому, на думку Аарона, ставка Путіна на вихід США є цілком обґрунтованою, оскільки нещодавня риторика Трампа щодо війни свідчить про безнадійність і невігластво.

"Моральна байдужість Трампа означає, що він не має мотивації, не кажучи вже про терміновість, допомагати Україні", — констатує автор колонки, додаючи, що розважлива «гнучкість» москви підтримує непотрібні переговори, допоки американський лідер стомлено не зійде на берег.