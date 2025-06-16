WSJ: путін намагається вимотати Трампа, щоб змусити США відмовитися від України
російський диктатор владімір путін намагається вимотати президента США Дональда Трампа, розраховуючи на те, що його терпіння щодо України вичерпається і він здасться.
Про це у своїй колонці для The Wall Street Journal пише старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва та автор книги "Верхи на тигрі: росія владіміра путіна і використання війни" (Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War) Леон Аарон.
Експерт акцентує, що путін під час так званих мирних переговорів продовжує пред’являти Україні абсурдні вимоги. російський диктатор хоче перемоги, а не миру, і затягуватиме війну доти, доки Трампу не набридне посередництво і він не розчарується в допомозі США Україні до такої міри, щоб відмовитися від обох, вважає автор колонки. Він також зазначив, що, можливо, москва намагається затягнути війну, щоб просунутися на полі бою і деморалізувати українців.
"Однак жодна з цілей не виглядає реалістичною", — пише Леон Аарон.
Найімовірніше, розмірковує експерт, затримки путіна спрямовані на те, щоб підштовхнути президента США до втілення його погрози «відмовитися» від мирних зусиль і від допомоги США Україні. І відхід Америки був би благом для Кремля. При цьому, на думку Аарона, ставка Путіна на вихід США є цілком обґрунтованою, оскільки нещодавня риторика Трампа щодо війни свідчить про безнадійність і невігластво.
"Моральна байдужість Трампа означає, що він не має мотивації, не кажучи вже про терміновість, допомагати Україні", — констатує автор колонки, додаючи, що розважлива «гнучкість» москви підтримує непотрібні переговори, допоки американський лідер стомлено не зійде на берег.