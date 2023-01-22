Ядерні загрози небезпечні й неприйнятні з моральної точки зору – МЗС Австрії

В якості прикладу наводиться росія

Загрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні й неприйнятні з моральної точки зору, заявив голова МЗС Австрії Александер Шалленберг з нагоди другої річниці набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї.

В якості прикладу ядерної загрози він, зокрема, навів росію.

"Водночас ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними: росія, наприклад, погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України. Ядерна риторика на Корейському півострові також посилюється, а напруженість у Південно-Китайському морі та Південній Азії зростає. Ядерна зброя модернізується в усіх ядерних державах, і все вказує на нову гонку ядерних озброєнь, але з більшою кількістю гравців, ніж під час холодної війни, а отже, набагато небезпечнішу", - говориться у зверненні міністра.

На його думку, небезпека ядерної ескалації є вищою, ніж вона була протягом тривалого часу.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна звернеться до ядерної зброї як останнього засобу захисту країни від атак КНДР.