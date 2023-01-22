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ПОЛІТИКА

Ядерні загрози небезпечні й неприйнятні з моральної точки зору – МЗС Австрії

22 січня 2023, 17:32
Ядерні загрози небезпечні й неприйнятні з моральної точки зору – МЗС Австрії
Фото: з вільного доступу
В якості прикладу наводиться росія

Загрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні й неприйнятні з моральної точки зору, заявив голова МЗС Австрії Александер Шалленберг з нагоди другої річниці набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї.

В якості прикладу ядерної загрози він, зокрема, навів росію.

"Водночас ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними: росія, наприклад, погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України. Ядерна риторика на Корейському півострові також посилюється, а напруженість у Південно-Китайському морі та Південній Азії зростає. Ядерна зброя модернізується в усіх ядерних державах, і все вказує на нову гонку ядерних озброєнь, але з більшою кількістю гравців, ніж під час холодної війни, а отже, набагато небезпечнішу", - говориться у зверненні міністра.

На його думку, небезпека ядерної ескалації є вищою, ніж вона була протягом тривалого часу.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна звернеться до ядерної зброї як останнього засобу захисту країни від атак КНДР.

ядерна зброяАвстрія

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