Як не дивно, але в Сахарі — найбільшій пустелі світу — ростуть сотні мільйонів дерев

І вона не одна така в Африці

Міжнародна група дослідників на чолі з професором Копенгагенського університету Мартіном Брандтом підрахувала, що на 1,3 мільйона квадратних кілометрів пустельної території Африки ростуть понад 1,8 мільярда дерев — або трохи більш як 13 дерев на гектар.

Про це йдеться в дослідженні наукового видання Nature, пише "Громадське".

У пустелі, як і на інших типах ландшафту, є рослинність, але вона доволі розріджена або й узагалі майже відсутня на великих площах. Через це пустелю типово зображають як велику піщану рівнину.

Мартін Брандт із понад трьома десятками колег вирішив перевірити, наскільки поширені уявлення відповідають дійсності, й підрахувати кількість дерев у найбільшому пустельному районі світу, що охоплює 1,3 мільйона квадратних кілометрів західної частини Сахари, Сахелю і так званої субгумідної (посушливої) зони поруч із ними.

Для підрахунку дерев автори використали понад 11 тисяч супутникових зображень окресленої території. Більшість знімків нині є достатньо якісними, аби на них можна було роздивитися дерева, але аналіз такої великої їх кількості міг би зайняти десятки років.

Довкола густої рослинності в пустелях часто виникали людські поселення

Фото: Needpix.com

Тоді Брандт із колегами створили програму, яку за допомогою методу машинного навчання навчили рахувати дерева на супутникових знімках. Процес навчання тривав рік; за цей час Брандт самотужки виявив і позначив на знімках 90 тисяч дерев.

Як показав підрахунок, на 1,3 мільйона квадратних кілометрів пустельної території Африки ростуть понад 1,8 мільярда дерев — або 13,4 дерева на один гектар. Це перше дослідження такого штибу, в якому справді рахували кожне дерево, а не масштабували результат чи робили приблизну оцінку.

А оскільки, як ідеться в рецензії на дослідження, програма могла просто «не побачити» невеликі дерева або порахувати групу дерев, що ростуть близько одне до одного, за одне дерево, насправді дерев в африканських пустелях може бути навіть більше.

Точна інформація про рослинність пустель покращує розуміння дослідниками процесів зміни клімату, екології та географії, пояснюють автори. Приміром, більша кількість дерев в Африці означає, що вони поглинають більше вуглецю. А це, своєю чергою, впливає і на атмосферу в цілому.

Тепер Брандт сподівається вдосконалити свою методику й за її допомогою підрахувати кількість дерев у всіх посушливих регіонах світу — а це десь 65 мільйонів квадратних кілометрів.

Читайте також: Найсухіша пустеля у Чилі вкрилася рожевим цвітом, - фото