Як не дивно, але в Сахарі — найбільшій пустелі світу — ростуть сотні мільйонів дерев
Про це йдеться в дослідженні наукового видання Nature, пише "Громадське".
У пустелі, як і на інших типах ландшафту, є рослинність, але вона доволі розріджена або й узагалі майже відсутня на великих площах. Через це пустелю типово зображають як велику піщану рівнину.
Мартін Брандт із понад трьома десятками колег вирішив перевірити, наскільки поширені уявлення відповідають дійсності, й підрахувати кількість дерев у найбільшому пустельному районі світу, що охоплює 1,3 мільйона квадратних кілометрів західної частини Сахари, Сахелю і так званої субгумідної (посушливої) зони поруч із ними.
Для підрахунку дерев автори використали понад 11 тисяч супутникових зображень окресленої території. Більшість знімків нині є достатньо якісними, аби на них можна було роздивитися дерева, але аналіз такої великої їх кількості міг би зайняти десятки років.
Тоді Брандт із колегами створили програму, яку за допомогою методу машинного навчання навчили рахувати дерева на супутникових знімках. Процес навчання тривав рік; за цей час Брандт самотужки виявив і позначив на знімках 90 тисяч дерев.
Як показав підрахунок, на 1,3 мільйона квадратних кілометрів пустельної території Африки ростуть понад 1,8 мільярда дерев — або 13,4 дерева на один гектар. Це перше дослідження такого штибу, в якому справді рахували кожне дерево, а не масштабували результат чи робили приблизну оцінку.
А оскільки, як ідеться в рецензії на дослідження, програма могла просто «не побачити» невеликі дерева або порахувати групу дерев, що ростуть близько одне до одного, за одне дерево, насправді дерев в африканських пустелях може бути навіть більше.
Точна інформація про рослинність пустель покращує розуміння дослідниками процесів зміни клімату, екології та географії, пояснюють автори. Приміром, більша кількість дерев в Африці означає, що вони поглинають більше вуглецю. А це, своєю чергою, впливає і на атмосферу в цілому.
Тепер Брандт сподівається вдосконалити свою методику й за її допомогою підрахувати кількість дерев у всіх посушливих регіонах світу — а це десь 65 мільйонів квадратних кілометрів.
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