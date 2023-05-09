Якщо в Україні переможе путін - це трагедія для українців. Але це також небезпека для всіх нас – Столтенберг

Всі країни-члени НАТО підтримують ідею про вступ України до Альянсу. Питання полягає у тому, коли це відбудеться.

Якщо Україна не переможе у війні з російською федерацією, то про членство в НАТО буде безглуздо говорити. Такий розвиток подій створить загрозу для всіх і дасть "дозвіл" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну на застосування сили.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю Washington Post.

"Нагальне завдання зараз полягає в тому, щоб Україна восторжествувала як суверенна, незалежна держава, тому що якщо Україна не восторжествує, то взагалі обговорювати буде нічого", - заявив Столтенберг.

За його словами, ситуація в Європі не має значення для Азії, а ситуація в Азії - для Європи, але програш України створить загрозу для всіх

"Якщо в Україні переможе президент путін — це трагедія для українців. Але це також небезпека для всіх нас. Тому що це послужить сигналом президенту путіну, а також президенту Сі, що, застосовуючи військову силу, вони отримують те, що хочуть. І це зробить нас більш вразливими", - пояснив генсек НАТО.

При цьому він нагадав, що війна в Україні почалася ще в 2014 році. Також дипломат привітав зусилля ЄС в області оборони, але застеріг від конкуренції всередині Союзу.

"Чого ми повинні уникати, так це дублювання і конкуренції, частково тому що Євросоюз не може захистити Європу. 80% витрат на оборону припадає на членів Альянсу не з ЄС. Те ж і з географією. Погляньте на карту НАТО, Норвегія на півночі і Туреччина на півдні, а також США, Канада і Великобританія мають вирішальне значення при обороні Європи. А політично будь-яка спроба послабити зв'язок між Північною Америкою і Європою не тільки розділить НАТО, але і розділить Європу", - підсумував Столенберг.

Відповідаючи на питання, яким може бути шлях до можливого членства України в НАТО, генсек вказав, що "всі члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу".

"Усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна має право обирати свій власний шлях, що це рішення має ухвалювати не москва, а Київ. І… всі союзники погоджуються, що двері НАТО залишаються відчиненими", – підкреслив Столтенберг.

"Питання в тому, коли, і я не можу назвати вам конкретних дат", – додав він.

Генсек нагадав, що Альянс допомагає Україні перейти від обладнання, доктрин і стандартів радянських часів до доктрин і стандартів НАТО, зробити українські Збройні Сили оперативно сумісними із силами НАТО, а також "допомогти в подальшому реформуванні та модернізації їхніх оборонних і безпекових інституцій".