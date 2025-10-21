Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Японський уряд уперше очолила жінка

21 жовтня 2025, 11:11
Фото: Kyodo
Санае Такаїті обіймала кілька посад у кабінеті міністрів Японії.

Очільниця Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті стала 104 прем'єр-міністром країни. Цю посаду вперше обійняла жінка.

Про це повідомляє Kyodo. 

Під час голосування у нижній палаті парламенту Такаїті набрала 237 голосів із 465. Тим часом головний суперник, лідер Конституційно-демократичної партії Єсіхіко Нода, отримав 149 голосів. Перемога Такаїті стала можливою завдяки альянсу Конституційно-демократичної партії із консервативною партією "Товариство оновлення Японії".
 
Санае Такаїті обіймала кілька посад у кабінеті міністрів і була прихильницею економічної політики "абеноміки". Термін складено шляхом з'єднання прізвища прем'єр-міністра Японії "Абе" зі словом "економіка".
 
Абеноміка покликана пожвавити стагнуючу економіку, Японії, яка протягом 1990-х, 2000-х і 2010-х років була схильна до дефляції. Загалом заходи цієї політики не відрізняються новизною: головним методом "абеноміки" є штучна девальвація єни шляхом подвоєння грошової маси в країні. Останній захід викликає критику у ряду економічних експертів, які побоюються початку нових міжнародних валютних воєн, а також дефолту самої Японії, державний борг якої у 2,5 раза перевищує її ВВП.
Японіявійна в Україніросія окупанти

