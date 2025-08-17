Є великий прогрес у відносинах із росією – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відносинах із росією є великий прогрес.

"Великий прогрес у відносинах із росією. Залишайтеся на зв'язку!", - написав Трамп.

При цьому він не уточнив, що має на увазі - прогрес у питанні України, співпраця з москвою або ж щось інше.

Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 серпня між президентом США Дональдом Трампом і главою кремля путіним відбулася зустріч на Алясці. Однією з ключових тем переговорів була війна в Україні. Після кількох годин переговорів, обидва лідери вийшли на прес-конференцію журналістів, зробили низку заяв, однак формату "відповіді на запитання журналістів" не було.

Через деякий час Трамп дав інтерв'ю каналу Fox News, потім поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також зробив низку постів у соцмережах. Зокрема, в інтерв'ю він порадив Зеленському "укласти угоду" з росією, зазначивши, що це може бути результатом тристоронньої зустрічі лідерів України, США та росії. Також він підкреслив, що розвиток подій залежить від українського президента.