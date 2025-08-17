Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Є великий прогрес у відносинах із росією – Трамп

17 серпня 2025, 18:11
Є великий прогрес у відносинах із росією – Трамп
При цьому він не уточнив, що має на увазі
Президент США Дональд Трамп заявив, що у відносинах із росією є великий прогрес.
 
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
 
"Великий прогрес у відносинах із росією. Залишайтеся на зв'язку!", - написав Трамп.
 
При цьому він не уточнив, що має на увазі - прогрес у питанні України, співпраця з москвою або ж щось інше.
 
Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 серпня між президентом США Дональдом Трампом і главою кремля путіним відбулася зустріч на Алясці. Однією з ключових тем переговорів була війна в Україні. Після кількох годин переговорів, обидва лідери вийшли на прес-конференцію журналістів, зробили низку заяв, однак формату "відповіді на запитання журналістів" не було.
 
Через деякий час Трамп дав інтерв'ю каналу Fox News, потім поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також зробив низку постів у соцмережах. Зокрема, в інтерв'ю він порадив Зеленському "укласти угоду" з росією, зазначивши, що це може бути результатом тристоронньої зустрічі лідерів України, США та росії. Також він підкреслив, що розвиток подій залежить від українського президента.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

