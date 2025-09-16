Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єгипет пропонує створити арабський військовий альянс за моделлю НАТО

16 вересня 2025, 12:06
Фото: з вільних джерел
Каїр заявив про готовність направити 20 тисяч військових до спільних сил швидкого реагування.

Єгипет поновив ініціативу щодо створення об'єднаного військового альянсу арабських країн за зразком НАТО та висловив готовність направити до 20 тисяч військовослужбовців до складу майбутніх сил швидкого реагування. 

Про це повідомляє видання Türkiye Today з посиланням на лівійське джерело Аль-Ахбар.

За словами поінформованого єгипетського чиновника, ідея створення такого альянсу вперше була озвучена Каїром ще дев’ять років тому, однак новий імпульс вона отримала після нещодавньої атаки Ізраїлю на лідерів ХАМАС у Катарі. Цей інцидент, як зазначається, посилив необхідність у створенні спільного механізму оборони для арабських держав.

Попередній план передбачає формування багатонаціональних сил швидкого реагування, які будуть залучатися у разі зовнішньої агресії проти будь-якої з країн-членів. Формування контингенту пропонується здійснювати пропорційно до чисельності населення, розміру збройних сил і загального регіонального та політичного балансу.

Каїр також претендує на лідерство в цьому військовому об’єднанні: Єгипет хоче зберегти за собою головну командну посаду, тоді як другу і запропонувати Саудівській Аравії або одній із країн Перської затоки. Кандидатом на посаду командувача об'єднаних сил може стати начальник штабу ЗС Єгипту або інший високопоставлений офіцер у званні генерал-лейтенанта.

На тлі цих ініціатив Єгипет суттєво скоротив дипломатичні контакти з Ізраїлем — нині вони обмежені лише координацією з питань надання гуманітарної допомоги Сектору Гази. Це стало відповіддю на ескалацію ізраїльського наступу та загострення безпекової ситуації в регіоні.

 
Єгипетальянс

