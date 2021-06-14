НОВИНИПрезидент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден у неділю зустрілися з британською королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єлизавета II прийняла Байдена у Лондоні і розпитувала про Путіна та лідера Китаю
Королева зустріла президентське подружжя у дворі замку. Байдена вітала почесна варта, після чого королева запросила гостей на чай
Фото: The Royal Family
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Подружжя Байденів прибуло у Віндзор з Лондона після участі президента США у саміті G7 на англійському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.
Королева зустріла президентське подружжя у дворі замку. Байдена вітала почесна варта, після чого королева запросила гостей на чай. Зустріч тривала 40 хвилин.
Байден описав королеву як "надзвичайно милостиву" жінку, яка нагадує йому про матір. "Ми чудово поговорили", - сказав він.
За його словами, вона розпитувала про Владіміра Путіна, з яким Байден зустрінеться у середу, та китайського лідера Сі Цзіньпіна.
Єлизавета II від початку перебування на троні з 1952 року зустрічалася з багатьма президентами США. Байден - вже 13-й за ліком, утім, він - перший, кого британська королева приймає без свого чоловіка, принца Філіпа, який помер у квітні цього року у віці 99 років.
Дональд Трамп також зустрічався з королевою під час візиту до Британії у 2019 році.
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14 06 2021 12:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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