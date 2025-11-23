Єрмак повідомив про прогрес на переговорах щодо "мирного плану" у Женеві

Він також наголосив, що робота триває й надалі, а до процесу буде активніше залучено європейських партнерів.

Як пише Sky News, Єрмак заявив, що переговори дозволили досягти "дуже хорошого прогресу" у русі до "справедливого і міцного миру".

"Український народ заслуговує і хоче цього миру більше, ніж будь-коли. Ми вдячні нашим великим друзям — США, президенту Дональду Трампу та його команді — за відданість справі миру", — сказав Єрмак.

Після коментарів журналістам Єрмак уточнив у своєму Telegram, що завершилася лише перша сесія переговорів. Друга зустріч відбудеться вже сьогодні — на ній сторони продовжать узгоджувати спільні пропозиції разом із представниками ЄС.

Водночас Єрмак підкреслив, що остаточні рішення ухвалюватимуть президенти України та США.

Нагадаємо, Вашингтон днями представив 28-пунктний мирний план, який містить низку спірних положень — зокрема щодо обмеження українських сил та умов майбутніх гарантій безпеки. Саме через необхідність його суттєвого доопрацювання в Женеві зараз тривають багатосторонні консультації між Україною, США та європейськими країнами.