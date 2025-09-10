ЄС готує санкції проти ще 2600 російських осіб і компаній – ЗМІ

Однак паралельно Угорщина та Словаччина намагаються добитися зняття санкцій з окремих російських олігархів.

Європейський Союз уже цього тижня може включити до санкційного списку ще майже 2600 російських фізичних та юридичних осіб. Паралельно окремі країни-члени ЄС намагаються домогтися пом’якшення обмежень для кількох впливових олігархів.

Про плани Євросоюзу повідомив у соцмережі X (Twitter) кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Євросоюз у п’ятницю (12 вересня) сподівається поширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній", - написав журналіст.

За його даними, водночас Угорщина і Словаччина намагаються домогтися скасування санкцій щодо окремих російських олігархів, зокрема Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій проти рф, який планують офіційно представити саме 12 вересня.

Раніше Вашингтон висунув вимогу до, аби ЄС відмовились від російської нафти та газу для нових санкцій.