Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС готує відповідь на обмеження Китаю щодо експорту рідкісноземельних металів

14 жовтня 2025, 13:57
ЄС готує відповідь на обмеження Китаю щодо експорту рідкісноземельних металів
джерело carnegieendowment
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен також закликав ЄС "продемонструвати свою силу" у відповідь на жорсткі заходи Пекіна.

Європейський Союз не залишить без відповіді останнє рішення Китаю обмежити експорт рідкісноземельних металів.

Про це заявив єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович, якого цитує Politico.

Шефчович назвав розширення Пекіном переліку стратегічної сировини, на яку поширюються обмеження, "драматичним" і наголосив, що це є критичною проблемою для ЄС.

"Європейський Союз не ухилятиметься від рішучої реакції на ці дії — у координації з нашими партнерами з G7", — заявив він напередодні зустрічі міністрів торгівлі ЄС у Данії.

За словами єврокомісара, він вже обговорив ситуацію з міністром торгівлі США Говардом Лутніком. Обидві сторони домовилися провести відеоконференцію G7, щоб узгодити спільні кроки. Крім того, Шефчович планує вже наступного тижня запросити свого китайського колегу на переговори у форматі відеоконференції.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен також закликав ЄС "продемонструвати свою силу" у відповідь на жорсткі заходи Пекіна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада або раніше запровадить 100% мито на китайські товари у відповідь на нові експортні обмеження.

Китай і США вже тривалий час перебувають у стані торговельного протистояння, яке зачіпає стратегічні галузі — від напівпровідників до рідкісноземельних елементів.

КитайЄвросоюзG7рідкоземельні метали

Останні матеріали

Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється