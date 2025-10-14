ЄС готує відповідь на обмеження Китаю щодо експорту рідкісноземельних металів

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен також закликав ЄС "продемонструвати свою силу" у відповідь на жорсткі заходи Пекіна.

Європейський Союз не залишить без відповіді останнє рішення Китаю обмежити експорт рідкісноземельних металів.

Про це заявив єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович, якого цитує Politico.

Шефчович назвав розширення Пекіном переліку стратегічної сировини, на яку поширюються обмеження, "драматичним" і наголосив, що це є критичною проблемою для ЄС.

"Європейський Союз не ухилятиметься від рішучої реакції на ці дії — у координації з нашими партнерами з G7", — заявив він напередодні зустрічі міністрів торгівлі ЄС у Данії.

За словами єврокомісара, він вже обговорив ситуацію з міністром торгівлі США Говардом Лутніком. Обидві сторони домовилися провести відеоконференцію G7, щоб узгодити спільні кроки. Крім того, Шефчович планує вже наступного тижня запросити свого китайського колегу на переговори у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада або раніше запровадить 100% мито на китайські товари у відповідь на нові експортні обмеження.

Китай і США вже тривалий час перебувають у стані торговельного протистояння, яке зачіпає стратегічні галузі — від напівпровідників до рідкісноземельних елементів.