ЄС має подвоїти фінансову підтримку України — The Economist

Загальні потреби України становитимуть близько 389 мільярдів доларів.

Європейському Союзу доведеться вдвічі збільшити фінансову допомогу Україні протягом наступних чотирьох років, аби компенсувати припинення американського фінансування та забезпечити стабільність української економіки й оборони.

Як підрахував The Economist, загальні потреби України становитимуть близько 389 мільярдів доларів. Для порівняння, з початку повномасштабного вторгнення росії Європа надала Києву 206 мільярдів доларів у вигляді озброєнь та прямих фінансових внесків. США, своєю чергою, — лише 133 мільярди доларів.

Після того як адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування України, залишивши лише обмін розвідданими та технічну підтримку, навантаження на європейські бюджети суттєво зросте — з 0,2% ВВП до 0,4%.

"Європа має подолати цей виклик, щоб довести, що здатна діяти у власних зовнішньополітичних інтересах, не покладаючись на США чи Китай", — зазначає The Economist.

Нині річний оборонний бюджет України становить 65 мільярдів доларів, а ще 73 мільярди йдуть на інші державні потреби. Внутрішні доходи сягають лише 90 мільярдів, тому щорічний дефіцит бюджету становить близько 50 мільярдів доларів.

Додатково союзники надають озброєння приблизно на 40 мільярдів доларів на рік, що дозволяє Києву утримувати фронт. Водночас витрати України на оборону зростають на 20% щорічно, досягаючи двох третин від офіційних витрат росії.

Видання прогнозує, що щорічні оборонні потреби України зростатимуть на 5%, а відновлення зруйнованої інфраструктури потребуватиме ще близько 5 мільярдів доларів на рік.

Попри масштабні потреби, джерела фінансування поки що не визначені. ЄС планує виділити 15 мільярдів доларів до 2027 року, МВФ — близько 10 мільярдів, а інші партнери — приблизно 2 мільярди доларів щорічно.

Основним варіантом покриття решти суми може стати «репараційна позика», сформована за рахунок заморожених російських державних активів на суму 163 мільярди доларів, переважно розміщених у європейських (зокрема бельгійських) банках.

The Economist підкреслює, що навіть після завершення війни Україні знадобиться безперервна підтримка для поповнення запасів, відбудови армії та стримування росії.