Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС має подвоїти фінансову підтримку України — The Economist

31 жовтня 2025, 12:54
ЄС має подвоїти фінансову підтримку України — The Economist
Загальні потреби України становитимуть близько 389 мільярдів доларів.

Європейському Союзу доведеться вдвічі збільшити фінансову допомогу Україні протягом наступних чотирьох років, аби компенсувати припинення американського фінансування та забезпечити стабільність української економіки й оборони.

Як підрахував The Economist, загальні потреби України становитимуть близько 389 мільярдів доларів. Для порівняння, з початку повномасштабного вторгнення росії Європа надала Києву 206 мільярдів доларів у вигляді озброєнь та прямих фінансових внесків. США, своєю чергою, — лише 133 мільярди доларів.

Після того як адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування України, залишивши лише обмін розвідданими та технічну підтримку, навантаження на європейські бюджети суттєво зросте — з 0,2% ВВП до 0,4%.

"Європа має подолати цей виклик, щоб довести, що здатна діяти у власних зовнішньополітичних інтересах, не покладаючись на США чи Китай", — зазначає The Economist.

Нині річний оборонний бюджет України становить 65 мільярдів доларів, а ще 73 мільярди йдуть на інші державні потреби. Внутрішні доходи сягають лише 90 мільярдів, тому щорічний дефіцит бюджету становить близько 50 мільярдів доларів.

Додатково союзники надають озброєння приблизно на 40 мільярдів доларів на рік, що дозволяє Києву утримувати фронт. Водночас витрати України на оборону зростають на 20% щорічно, досягаючи двох третин від офіційних витрат росії.

Видання прогнозує, що щорічні оборонні потреби України зростатимуть на 5%, а відновлення зруйнованої інфраструктури потребуватиме ще близько 5 мільярдів доларів на рік.

Попри масштабні потреби, джерела фінансування поки що не визначені. ЄС планує виділити 15 мільярдів доларів до 2027 року, МВФ — близько 10 мільярдів, а інші партнери — приблизно 2 мільярди доларів щорічно.

Основним варіантом покриття решти суми може стати «репараційна позика», сформована за рахунок заморожених російських державних активів на суму 163 мільярди доларів, переважно розміщених у європейських (зокрема бельгійських) банках.

The Economist підкреслює, що навіть після завершення війни Україні знадобиться безперервна підтримка для поповнення запасів, відбудови армії та стримування росії.

війнаЄвросоюзпідтримка Україниросія загроза

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється