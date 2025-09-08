Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС може ввести санкції проти Китаю за імпорт російських енергоносіїв

08 вересня 2025, 18:01
ЄС може ввести санкції проти Китаю за імпорт російських енергоносіїв
Фото: Громадське телебачення
Втім, остаточне рішення потребуватиме одностайної згоди усіх 27 країн-членів.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю та інших країн, які імпортують російську нафту та газ. 

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, у неділю чиновники та дипломати ЄС розпочали консультації щодо нового пакету обмежень проти Росії. Одним із варіантів є введення вторинних санкцій проти Китаю найбільшого покупця російських енергоносіїв.

Водночас ухвалення таких санкцій потребуватиме одностайної згоди всіх 27 країн-членів ЄС. Однак очікується, що Угорщина та, можливо, Словаччина виступлять проти цього кроку.

ЄС проявляє обережність у питанні обмежень проти Китаю через ризик економічних контрзаходів, які можуть негативно вплинути на європейський бізнес, попри тісні зв’язки Пекіна з Москвою. Нині Китай є другим за обсягами торгівельним партнером Євросоюзу після США.

Після початку повномасштабної війни Китай став найбільшим імпортером російської нафти, випередивши навіть ЄС. У 2024 році він імпортував близько 2 мільйонів барелів на добу — 1,3 мільйона морським шляхом і ще 800 тисяч трубопроводами.

Тим часом у США закликають Європу повністю припинити закупівлі російських енергоносіїв. Міністр енергетики США Кріс Райт підкреслив, що це стане необхідною умовою для посилення санкцій з боку Вашингтона.

Водночас єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен заявив, що ЄС продовжить поступову відмову від російського викопного палива до 2027 року, незважаючи на тиск США прискорити цей процес.

 
КитайсанкціїЄвросоюз

