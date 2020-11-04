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ЄС не визнає і ніколи не визнає анексію Криму - Європейська служба зовнішніх дій

Нагадують, що Росія, за нормами міжнародного гуманітарного права, має забезпечити дотримання прав людини на півострові
"РФ здійснює призов до ЗС РФ мешканців незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права", - наголошують у заяві.
ЄС не визнає і ніколи не визнає анексію Криму - Європейська служба зовнішніх дій Фото: з вільних джерел

ЄС наголошує, що призов Росією кримчан до лав російської армії є порушенням міжнародного гуманітарного права, та що ЄС ніколи не визнає анексію Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій, оприлюдненій сьогодні.

"РФ здійснює призов до ЗС РФ мешканців незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права", - наголошують у заяві.

Також нагадують, що Росія, за нормами міжнародного гуманітарного права, має забезпечити дотримання прав людини на півострові.

"ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію АРК та міста Севастополя. 

Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

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11 04 2020 15:04
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