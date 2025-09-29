ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів Європою
ЄС планує ввести суворі обмеження на пересування російських дипломатів Європою з метою запобігання підривній діяльності.
Про це повідомляє Euobserver.
Передбачається, що російські дипломати, наприклад, з Брюсселя, повинні будуть повідомляти владу Люксембургу та Нідерландів про свої поїздки через їхню територію в Гаагу.
Ці заходи обговорюються в рамках нових пропозицій ЄС щодо посилення контролю за дипломатичною діяльністю росії на території Європейського Союзу.
Крім того, Євросоюз у 19-му пакеті санкцій проти ЄС має намір обмежити пересування всередині блоку не тільки російських дипломатів, а й усіх співробітників дипломатичних представництв росії.
Обмеження можуть торкнутися консульського персоналу, адміністративно-технічного персоналу, а також членів їхніх сімей.