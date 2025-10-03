Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС планує передати банку Raiffeisen активи, пов'язані з Дерипаскою

03 жовтня 2025, 12:50
ЄС планує передати банку Raiffeisen активи, пов'язані з Дерипаскою
Ці активи мають перейти до Raiffeisen як компенсація за штраф у €2 млрд
Європейський Союз готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International, які той був змушений сплатити в росії.
 
Про це пише Financial Times.
 
За словами європейських чиновників, у проєкті нових санкцій ЄС щодо росії міститься положення про розмороження акцій австрійської будівельної компанії Strabag на суму близько €2 млрд, яка раніше частково належала Дерипасці.
 
Ці активи мають перейти до Raiffeisen як компенсація за штраф у €2 млрд, накладений на банк російським судом на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою.
 
Санкції спершу були накладені через те звинувачення Дерипаски у тому, що він  надавав матеріальну підтримку військово-промисловому комплексу росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
 
Втім, деякі європейські чиновники остерігаються, що цей крок може легітимізувати спроби олігархів обходити санкції ЄС проти росії та водночас посилити російські суди, які у відповідь на санкції ухвалюють рішення про конфіскацію західних активів.
 
За словами п’ятьох співрозмовників, на зустрічі послів країн-членів ЄС у п’ятницю, де обговорюватимуть новий санкційний пакет, кілька держав планують виступити проти ініціативи, яку вперше запропонувала Австрія.
 
Raiffeisen залишається західним банком із найбільшою присутністю в Росії після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Проте регулятори та іноземні уряди чинять на нього тиск, вимагаючи залишити російський ринок, як це зробили інші західні компанії.
 
RBI намагається згорнути операції в росії, але російські регулятори не хочуть цього допустити, оскільки банк є одним із небагатьох каналів доступу країни до міжнародної системи платежів Swift.
 
Опоненти такого рішення вважають, що це легітимізує практику конфіскації російськими судами санкційних активів і може підштовхнути інших олігархів використовувати той самий механізм. Один із співрозмовників видання додав, що це фактично означатиме "оплату ризиків Raiffeisen", який вирішив залишитися в росії.
 
Прихильники кроку стверджують, що він не дозволить підсанкційним структурам отримати подвійний прибуток – і через компенсацію, присуджену судом, і після можливого зняття санкцій.

 

війна в УкраїніRaiffeisen Bankросія окупанти

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється