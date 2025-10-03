ЄС планує передати банку Raiffeisen активи, пов'язані з Дерипаскою

Європейський Союз готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International, які той був змушений сплатити в росії.

За словами європейських чиновників, у проєкті нових санкцій ЄС щодо росії міститься положення про розмороження акцій австрійської будівельної компанії Strabag на суму близько €2 млрд, яка раніше частково належала Дерипасці.

Ці активи мають перейти до Raiffeisen як компенсація за штраф у €2 млрд, накладений на банк російським судом на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою.

Санкції спершу були накладені через те звинувачення Дерипаски у тому, що він надавав матеріальну підтримку військово-промисловому комплексу росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Втім, деякі європейські чиновники остерігаються, що цей крок може легітимізувати спроби олігархів обходити санкції ЄС проти росії та водночас посилити російські суди, які у відповідь на санкції ухвалюють рішення про конфіскацію західних активів.

За словами п’ятьох співрозмовників, на зустрічі послів країн-членів ЄС у п’ятницю, де обговорюватимуть новий санкційний пакет, кілька держав планують виступити проти ініціативи, яку вперше запропонувала Австрія.

Raiffeisen залишається західним банком із найбільшою присутністю в Росії після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Проте регулятори та іноземні уряди чинять на нього тиск, вимагаючи залишити російський ринок, як це зробили інші західні компанії.