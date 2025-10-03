ЄС планує передати банку Raiffeisen активи, пов'язані з Дерипаскою
03 жовтня 2025, 12:50
Ці активи мають перейти до Raiffeisen як компенсація за штраф у €2 млрд
Європейський Союз готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International, які той був змушений сплатити в росії.
Про це пише Financial Times.
За словами європейських чиновників, у проєкті нових санкцій ЄС щодо росії міститься положення про розмороження акцій австрійської будівельної компанії Strabag на суму близько €2 млрд, яка раніше частково належала Дерипасці.
Ці активи мають перейти до Raiffeisen як компенсація за штраф у €2 млрд, накладений на банк російським судом на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою.
Санкції спершу були накладені через те звинувачення Дерипаски у тому, що він надавав матеріальну підтримку військово-промисловому комплексу росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
Втім, деякі європейські чиновники остерігаються, що цей крок може легітимізувати спроби олігархів обходити санкції ЄС проти росії та водночас посилити російські суди, які у відповідь на санкції ухвалюють рішення про конфіскацію західних активів.
За словами п’ятьох співрозмовників, на зустрічі послів країн-членів ЄС у п’ятницю, де обговорюватимуть новий санкційний пакет, кілька держав планують виступити проти ініціативи, яку вперше запропонувала Австрія.
Raiffeisen залишається західним банком із найбільшою присутністю в Росії після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Проте регулятори та іноземні уряди чинять на нього тиск, вимагаючи залишити російський ринок, як це зробили інші західні компанії.
RBI намагається згорнути операції в росії, але російські регулятори не хочуть цього допустити, оскільки банк є одним із небагатьох каналів доступу країни до міжнародної системи платежів Swift.
Опоненти такого рішення вважають, що це легітимізує практику конфіскації російськими судами санкційних активів і може підштовхнути інших олігархів використовувати той самий механізм. Один із співрозмовників видання додав, що це фактично означатиме "оплату ризиків Raiffeisen", який вирішив залишитися в росії.
Прихильники кроку стверджують, що він не дозволить підсанкційним структурам отримати подвійний прибуток – і через компенсацію, присуджену судом, і після можливого зняття санкцій.