ЄС створює "Щит демократії" для боротьби з фейками з росії

12 листопада 2025, 16:25
ЄС створює
Фото: з вільних джерел
Це передбачає багатомільярдну підтримку незалежних медіа та громадянського суспільства.

Колегія Європейської комісії схвалила ініціативу "Європейський щит демократії", спрямовану на протидію гібридним загрозам і дезінформаційним кампаніям з боку росії, а також ухвалила Стратегію ЄС для громадянського суспільства. 

Про це інформує Європейська правда

Новий документ передбачає до 9 мільярдів євро додаткового фінансування для незалежних медіа, громадських організацій та креативних індустрій до 2034 року.

Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен під час презентації заявила, що європейські демократії перебувають під системним тиском гібридних атак, маніпуляцій і втручань з боку кремля. 

"Наша демократія під атакою. Минуло майже чотири роки від початку повномасштабної агресії росії проти України і ще довше відтоді, як вона почала цілеспрямовано атакувати ЄС через дезінформацію та гібридні методи", - наголосила вона.

Ініціатива "Європейський щит демократії" має три ключові напрями: захист інформаційного простору, зміцнення демократичних інституцій і посилення стійкості суспільства. Перший передбачає створення механізму швидкого реагування на масштабні або транскордонні інформаційні операції. 

Другий зосереджується на забезпеченні чесних виборів і підтримці незалежних медіа саме на ці цілі передбачено до 9 млрд євро у межах програми Agora EU. Третій напрям спрямований на розвиток медіаграмотності, зокрема серед молоді, щоб громадяни могли розпізнавати дезінформацію та орієнтуватися в інформаційному середовищі.

Єврокомісія також презентувала Стратегію ЄС для громадянського суспільства, яка доповнює "Щит демократії" та має забезпечити ефективну підтримку неурядових організацій у державах-членах. У межах стратегії до 2026 року буде створено Платформу громадянського суспільства для поглиблення діалогу між владою та громадськими ініціативами, а також онлайн-центр знань Knowledge Hub on Civic Space, який об’єднає інформацію про наявні інструменти допомоги та захисту.

Крім того, Єврокомісія запропонувала суттєво збільшити фінансову підтримку громадянського сектору в межах нової багаторічної фінансової рамки (MFF) і полегшити доступ до приватних донорів та юридичних послуг pro bono. Деякі програми "Щита демократії" будуть відкриті і для країн-кандидатів на вступ до ЄС, зокрема для України, щоб посилити обмін досвідом і спільно протидіяти дезінформації та гібридним загрозам.

 

