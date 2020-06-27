ЄС відкриє кордони для менш ніж 20 країн, України у списку немає
Про це пише Politico, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що в п'ятницю в ЄС досягли попередньої домовленості про критерії визначення країн, громадяни яких зможуть з 1 липня відвідувати країни-учасниці Євросоюзу. За словами дипломатів, відкриються кордони для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб.
Також повідомляється, що в списку спочатку буде менше ніж 20 країн. Він буде оновлюватися кожні два тижні, країни будуть додаватися з урахуванням епідеміологічної ситуації.
При цьому уточнюється, що у кожного окремого члена ЄС є право відкривати кордони для третіх країн, але Брюссель розраховує, що блок буде єдиним в цьому питанні.
За даними газети NYT, в цей список потрапили:
- Алжир
- Австралія
- Канада
- Грузія
- Японія
- Чорногорія
- Марокко
- Нова Зеландія
- Руанда
- Сербія
- Південна Корея
- Таїланд
- Туніс
- Уругвай
- Андорра
- Сан-Марино
- Монако
- Ватикан
При цьому Китай можуть включити у список, якщо він відкриє свої кордони на взаємній основі
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.
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