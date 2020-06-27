Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

ЄС відкриє кордони для менш ніж 20 країн, України у списку немає

України немає в попередньому зеленому списку країн
Європейський союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян менше ніж 20 країн. Для українців країни ЄС поки залишаться закритими.
ЄС відкриє кордони для менш ніж 20 країн, України у списку немає Фото: Reuters

Про це пише Politico, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що в п'ятницю в ЄС досягли попередньої домовленості про критерії визначення країн, громадяни яких зможуть з 1 липня відвідувати країни-учасниці Євросоюзу. За словами дипломатів, відкриються кордони для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб.

Також повідомляється, що в списку спочатку буде менше ніж 20 країн. Він буде оновлюватися кожні два тижні, країни будуть додаватися з урахуванням епідеміологічної ситуації.

При цьому уточнюється, що у кожного окремого члена ЄС є право відкривати кордони для третіх країн, але Брюссель розраховує, що блок буде єдиним в цьому питанні.

За даними газети NYT, в цей список потрапили:

  • Алжир
  • Австралія
  • Канада
  • Грузія
  • Японія
  • Чорногорія
  • Марокко
  • Нова Зеландія
  • Руанда
  • Сербія
  • Південна Корея
  • Таїланд
  • Туніс
  • Уругвай
  • Андорра
  • Сан-Марино
  • Монако
  • Ватикан

При цьому Китай можуть включити у список, якщо він відкриє свої кордони на взаємній основі

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.