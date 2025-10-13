Єврокомісія днями презентує "дорожню карту" оборонного переозброєння Європи

Це має стати ключовим етапом реалізації програми Readiness 2030 / ReArm Europe.

Європейська комісія у четвер, 16 жовтня, представить оновлений стратегічний план розвитку оборонної спроможності ЄС, так звану "дорожню карту" в межах програми Readiness 2030 ("Готовність-2030"), також відомої під назвою ReArm Europe ("Переозброїти Європу").

Про це повідомив представник Євросоюзу, обізнаний із процесом, на умовах анонімності для порталу Європейська правда.

"Оборонна "дорожня карта" буде презентована в четвер", - сказав він, додавши, що перед публікацією документ обговорять на засіданні Колегії єврокомісарів.

Очікується, що план дій міститиме конкретні кроки щодо нарощування оборонного виробництва, посилення стратегічної автономії Європи та координації між країнами-членами у відповідь на зростання військових загроз.

Контекст: упродовж останніх місяців зафіксовано низку інцидентів із російськими безпілотниками та винищувачами, які порушували повітряний простір країн-членів НАТО.

У зв’язку з цим у Альянсі, за даними ЗМІ, активно обговорюється можливість жорсткішої реакції, включно з потенційною військовою відповіддю.