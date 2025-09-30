Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єврокомісія може переглянути правила вступу в ЄС

30 вересня 2025, 08:07
Єврокомісія може переглянути правила вступу в ЄС
Фото: з вільного доступу
За даними Politico, президент Європейської Ради Антоніу Кошта зараз веде консультації з урядами країн блоку з метою "заручитися підтримкою столиць ЄС для оптимізації процесу вступу для нових членів і виходу із "глухого кута" щодо потенційного членства України й Молдови"
Єврокомісія розглядає можливість змінити правила вступу в Євросоюз на тлі блокування Угорщиною членства України у блоці.
 
Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, його цитує "Суспільне".
 
Мерсьє наголосив, що коли країна відповідає критеріям ЄС, але її просування до євроінтеграції блокують без об'єктивних причин, це "ставить під сумнів довіру до всього процесу розширення". Він також нагадав, що в повідомленні Комісії про перегляд політики розширення, яке опублікували торік, ішлося про можливість оновлення самого механізму вступу відповідно до висновків Європейської Ради й заклику прискорити його.
 
За словами Мерсьє, можливість надання Раді ЄС повноважень ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю може стосуватися лише проміжних етапів розширення, тоді як завершення переговорного розділу, як і остаточне рішення про вступ, має залишатися в компетенції всіх держав – членів і ухвалювати його мають одностайно. Він додав, що обговорення цього питання вже розпочали, але остаточне рішення досі залишається прерогативою країн ЄС.
 
За даними Politico, президент Європейської Ради Антоніу Кошта зараз веде консультації з урядами країн блоку з метою "заручитися підтримкою столиць ЄС для оптимізації процесу вступу для нових членів і виходу із "глухого кута" щодо потенційного членства України й Молдови".
 
Джерела видання розповіли, що Кошта пропонує змінити процедуру відкриття переговорних кластерів, дозволивши ухвалювати рішення не одностайно, а більшістю голосів. Водночас остаточне закриття кластерів, як і раніше, потребуватиме згоди всіх країн-членів.
 
Співрозмовник пояснив, що зниження порогу для старту переговорів дасть змогу Україні й Молдові розпочати потрібні реформи, спрямовані на наближення до стандартів ЄС в основних сферах політики. Це дасть змогу просувати заявки на членство навіть у тому разі, якщо одна або дві країни будуть проти.
 

 

