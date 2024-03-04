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ПОЛІТИКА

Єврокомісія пропонує Україні стати повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС

04 березня 2024, 15:08
Єврокомісія пропонує Україні стати повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС
Фото: з вільного доступу
Приєднання України до EDIP стало б важливим кроком у формуванні військово-промислового комплексу Європи.

Європейська комісія запропонує зробити Україну повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС, що допоможе використати досвід Києва та наблизить його до членства в ЄС.

Про це йдеться у проєкті пропозиції Європейської комісії, з яким ознайомився Euractiv.

Однією з трьох цілей пропозиції до Європейської програми оборонних інвестицій (EDIP) є крок, який "сприятиме відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази та прогресивної інтеграції до Європи, тим самим сприяючи взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітанню та стійкості".

Для цього Україні має бути дозволено стати повноправним членом будь-якого консорціуму для спільних закупівель військової техніки з іншими країнами-членами ЄС, мати доступ до фондів ЄС та звільнення від сплати ПДВ у разі спільного володіння, йдеться у проєкті тексту.

Регламент EDIP буде представлений Європейською комісією у вівторок, 5 березня, разом із загальною політичною оборонною стратегією ЄС.

Таким чином, Україні буде відведено особливе місце у програмі, яка покликана підтримати спільні європейські закупівлі зброї та зміцнити військово-промисловий комплекс Євросоюзу, що користується коштами ЄС.

Приєднання України до EDIP стало б важливим кроком у формуванні військово-промислового комплексу Європи, враховуючи досвід Києва у використанні оборонної техніки протягом двох років та процес вступу до Європейського Союзу.

Оскільки Україна потребує великої кількості оборонної продукції, особливо боєприпасів і безпілотників, Київ працює з компаніями країн-членів ЄС над створенням спільних підприємств, прямими закупівлями у промисловості ЄС та розвитком великих виробничих потужностей з виробництва безпілотників. Два роки війни також дали українській армії досвід у випробуванні та використанні сучасної зброї.

Співпраця української промисловості з європейською є ключовим аспектом "безпекових зобов'язань", які дипломатична служба ЄС обговорювала з Україною.

"Україна є і буде все більш важливим партнером ЄС в оборонно-промисловому секторі, особливо з огляду на процес її повного вступу", – йдеться в неопублікованому тексті оборонної стратегії.

Проєкт документа також передбачає окремий бюджет для українського оборонно-промислового комплексу.

У документі не вказано загальний фінансовий пакет, хоча, за словами представника Єврокомісії, він має становити щонайменше 1,5 мільярда євро.

Однак, як зазначено в проєкті, Україна повинна буде дотримуватися кількох правил, згідно з планом. У ньому перераховані "попередні умови" щодо верховенства права, які нагадують ті, яких вона повинна дотримуватися на шляху до вступу в ЄС.

Європейська комісія також розгляне можливість оцінки "безпекового контексту" для оцінки своєї подальшої підтримки.

Інтеграція української промисловості в оборонну програму ЄС, ймовірно, викличе питання з боку скептиків розширення, які можуть виступити проти надання країні-кандидату на вступ до ЄС ще однієї переваги на єдиному ринку, а також вигоди від субсидування чутливих національних галузей, коли процес набуття її членства та війна будуть тривалими.

Єврокомісіяоборонна промисловістьвійна в України

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