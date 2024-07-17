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ПОЛІТИКА

Єврокомісія схвалила виділення першого платежу на майже €4,2 мільярда Україні в рамках Ukraine Facility

17 липня 2024, 18:27
Єврокомісія схвалила виділення першого платежу на майже €4,2 мільярда Україні в рамках Ukraine Facility
Фото: з вільного доступу
За словами фон дер Ляєн, Євросоюз продовжує підтримувати боротьбу України за свободу та на шляху до членства у блоці.

Єврокомісія схвалила передачу Україні чергового траншу у рамках Ukraine Facility. Він становитиме майже €4,2 млрд.

Про це йдеться на сайті Єврокомісїі.

"Сьогодні Єврокомісія схвалила надання Україні майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - написала фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility досягне 12 млрд євро.

За словами фон дер Ляєн, Євросоюз продовжує підтримувати боротьбу України за свободу та на шляху до членства у блоці.

Прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що майже 4,2 млрд євро зміцнять фінансову стабільність України.

"Дякую Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президенту Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку", - додав він.

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки. Україна отримуватиме кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин. Київ уже схвалив план реформ, який дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility.

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає €16 мільярдів, у 2025 — €12,5 мільярда, у 2026 — €7,25 мільярда, а в 2027 — €2,5 мільярда.

ЄврокомісіяДенис ШмигальУрсула фон дер ЛяєнUkraine Facility

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