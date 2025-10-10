Європа продовжує фінансувати кремль: імпорт російських енергоносіїв перевищив €11 млрд

ЄС продовжує намагання поступової відмови від російських енергоносіїв.

Попри підтримку України у війні проти росії, низка європейських країн збільшила закупівлі російських енергоносіїв, що забезпечує кремлю мільярдні прибутки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

За перші вісім місяців 2025 року Європейський Союз імпортував російських енергоносіїв на понад €11,4 млрд, що на 21% менше, ніж торік, але все ще залишається суттєвим джерелом доходів для рф. Від 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, ЄС придбав енергоносіїв на понад €213 млрд — більше, ніж витратив на допомогу Україні (€167 млрд).

Серед країн, які збільшили імпорт, — Франція (+40%, €2,2 млрд), Нідерланди (+72%), Хорватія (+55%), Румунія (+57%), Португалія (+167%) та Бельгія (+3%). Експерти CREA назвали це “формою самосаботажу”, адже доходи від енергоносіїв є основним джерелом фінансування російської військової машини.

Хоча більшість поставок російського скрапленого газу (СПГ) надходить через порти Франції та Іспанії, ці країни часто не є кінцевими споживачами — газ прямує далі до інших членів ЄС.

Угорщина та Словаччина залишаються головними клієнтами москви, отримуючи разом енергоносіїв на понад €5 млрд. Їх не торкнуться заплановані обмеження на російський СПГ, оскільки обидві країни мають право купувати трубопровідний газ до 2028 року.

Президент США Дональд Трамп під час виступу в ООН розкритикував європейських лідерів, закликавши негайно припинити закупівлі російських енергоносіїв, наголошуючи, що американська нафта та газ можуть замінити втрачені російські поставки.

Попри політичний тиск, європейські енергетичні компанії — TotalEnergies, Shell, Naturgy, SEFE та Gunvor — продовжують виконувати довгострокові контракти з російськими постачальниками, які діють до 2030–2040-х років. Як пояснили в TotalEnergies, зобов’язання можуть бути припинені лише після ухвалення офіційних санкцій ЄС.

Єврокомісія заявляє, що поступова відмова від російських енергоносіїв має завершитися до 2027 року, щоб уникнути енергетичних шоків. Однак нові обмеження на поставки СПГ можуть набути чинності не раніше 2028 року.