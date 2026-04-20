Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа розслідує отруєння дитячого харчування

20 квітня 2026, 15:47
Фото: whippedtheblog.com
Інцидент пов’язують із спробою шантажу компанії HiPP.

Отруєне дитяче харчування в Європі, ймовірно, стало наслідком шантажу компанії HiPP. Невідомий вимагав гроші, погрожуючи псувати продукцію.

Про це повідомляє Die Presse із посиланням на джерела в поліції. 

За даними слідства, невідомий надіслав лист до компанії HiPP Germany із вимогою виплатити 2 мільйони євро до 2 квітня. У разі відмови він погрожував залишати отруєні баночки на полицях супермаркетів у Брно, Дунайська Стреда та Айзенштадт.

Йдеться, зокрема, про магазини мереж Tesco та Interspar. За попередньою інформацією, керівництво компанії отримало погрозу із запізненням.

Правоохоронці закликають споживачів ретельно перевіряти упаковку дитячого харчування. Ознаками можливого втручання можуть бути відсутність характерного звуку при відкритті банки, сторонній запах або наявність білої наклейки з червоним колом на дні.

Розслідування у справі веде прокуратура Айзенштадта за підозрою в умисному створенні загрози громадській безпеці. Координацію здійснює прокуратура Інгольштадт, оскільки компанія має німецьку реєстрацію.

Офіційні коментарі поліції Австрі] та Німеччинs, а також представників компанії очікуються пізніше.

 

 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється