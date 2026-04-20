Європа розслідує отруєння дитячого харчування

Отруєне дитяче харчування в Європі, ймовірно, стало наслідком шантажу компанії HiPP. Невідомий вимагав гроші, погрожуючи псувати продукцію.

Про це повідомляє Die Presse із посиланням на джерела в поліції.

За даними слідства, невідомий надіслав лист до компанії HiPP Germany із вимогою виплатити 2 мільйони євро до 2 квітня. У разі відмови він погрожував залишати отруєні баночки на полицях супермаркетів у Брно, Дунайська Стреда та Айзенштадт.

Йдеться, зокрема, про магазини мереж Tesco та Interspar. За попередньою інформацією, керівництво компанії отримало погрозу із запізненням.

Правоохоронці закликають споживачів ретельно перевіряти упаковку дитячого харчування. Ознаками можливого втручання можуть бути відсутність характерного звуку при відкритті банки, сторонній запах або наявність білої наклейки з червоним колом на дні.

Розслідування у справі веде прокуратура Айзенштадта за підозрою в умисному створенні загрози громадській безпеці. Координацію здійснює прокуратура Інгольштадт, оскільки компанія має німецьку реєстрацію.