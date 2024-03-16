Європа стикається з прірвою у витратах НАТО на оборону у €56 мільярдів — FT

Країни єврозони мають намір подвоїти свої оборонні витрати до 320 мільярдів євро у 2026 році, згідно з оцінкою Pantheon Macroeconomics.

Європейським членам НАТО необхідно знайти додаткові 56 мільярдів євро на рік, щоб виконати цільовий показник витрат на оборону, але за останнє десятиліття цей дефіцит скоротився вдвічі, згідно з дослідженням німецького Інституту Ifo. Воно показало, що багато країн ЄС, які найбільше відстають від цільового показника НАТО з оборонних витрат на рівні 2% ВВП — в тому числі Італія, Іспанія і Бельгія — також мають одні з найвищих рівнів боргу і бюджетного дефіциту в Європі.

Про це пише Financial Times.

Намагання 32 членів очолюваного США альянсу збільшити витрати на оборону у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну посилює бюджетний тиск в Європі в умовах низьких темпів зростання, коли багато країн посилюють свої фіскальні плани. Економісти кажуть, що це ускладнить подолання розриву для тих, хто відстає.

Згідно з даними Ifo, найбільший дефіцит у вартісному вираженні був у Німеччині, яка минулого року витратила на 14 мільярдів євро менше, ніж потрібно, щоб досягти контрольного показника. Але Берлін скоротив цей розрив удвічі за останнє десятиліття, з урахуванням інфляції, і планує повністю подолати його цього року.

Наступними за величиною європейськими дефіцитами були 11 мільярдів євро в Іспанії, 10,8 мільярда євро в Італії та 4,6 мільярда євро в Бельгії. Трійка увійшла до числа шести країн ЄС, борг яких минулого року перевищив 100% ВВП. Італія також мала один з найвищих бюджетних дефіцитів у блоці — 7,2%, а витрати на виплату відсотків за кредитами цього року перевищать 9% державних доходів.

"Країни з високим рівнем боргу та високими відсотковими витратами не мають багато можливостей для залучення нових запозичень, тому єдиний реальний спосіб зробити це — скоротити витрати в інших сферах", — сказав Марсель Шлеппер, економіст з Ifo.

Під час переговорів, які завершилися минулого року, Польща, країни Балтії та Італія успішно провели кампанію за те, щоб оборонні витрати розглядалися за новими правилами більш сприятливо. Тому комісія розглядатиме військові витрати як пом'якшувальний фактор при оцінці того, чи вживати заходів проти країн, які порушують річний ліміт дефіциту.

Країни єврозони мають намір подвоїти свої оборонні витрати до 320 мільярдів євро у 2026 році, згідно з оцінкою Pantheon Macroeconomics, яка підрахувала, що це прискорить мляве зростання на 0,2-0,3%. Цього тижня Норвегія стала останнім європейським членом НАТО, який заявив, що досягне цільового показника Альянсу в 2% у 2024 році, на рік раніше запланованого терміну.

Опитування, проведене НАТО, показало низьку громадську підтримку збільшення оборонних видатків в деяких країнах з найбільшим дефіцитом. Лише 28% італійців вважають, що їхня країна повинна збільшити військові витрати, тоді як 62% хочуть, щоб вона витрачала стільки ж або менше.